Βίντεο της Μοσάντ παρομοιάζει το καθεστώς του Ιράν να πέφτει σαν ντόμινο

Στο βίντεο, οι θεατές βλέπουν τα πρόσωπα κορυφαίων Ιρανών ηγετών, με τον καθένα να απεικονίζεται σε ένα πλακίδιο, οι οποίοι έχουν δολοφονηθεί

Μοσάντ

Η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα Φαρσί με το μήνυμα ότι το ιρανικό καθεστώς είναι σαν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, έτοιμος να καταρρεύσει.


Στο βίντεο, οι θεατές βλέπουν τα πρόσωπα κορυφαίων Ιρανών ηγετών, με τον καθένα να απεικονίζεται σε ένα πλακίδιο, οι οποίοι έχουν δολοφονηθεί και γκρεμίζονται σε ένα ντόμινο.

Καθ' όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, ακόμη και από τις αρχές Ιανουαρίου, η Μοσάντ, επίσημα και ανεπίσημα, ενθαρρύνει τους Ιρανούς διαδηλωτές να βγουν στους δρόμους και να εξεγερθούν  κατά του καθεστώτος. Με πένθος διακρίνεται ο νεκρός ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ.

