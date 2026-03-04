Βίντεο της Μοσάντ παρομοιάζει το καθεστώς του Ιράν να πέφτει σαν ντόμινο

Η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα Φαρσί με το μήνυμα ότι το ιρανικό καθεστώς είναι σαν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, έτοιμος να καταρρεύσει.

مهم نیست امروز چه کسی انتخاب میشود سرنوشت او قلم زده شده، تنها ملت ایران راهبر آتی خود را انتخاب خواهند کرد pic.twitter.com/dwyRW6ZB4U March 3, 2026



Στο βίντεο, οι θεατές βλέπουν τα πρόσωπα κορυφαίων Ιρανών ηγετών, με τον καθένα να απεικονίζεται σε ένα πλακίδιο, οι οποίοι έχουν δολοφονηθεί και γκρεμίζονται σε ένα ντόμινο.



Καθ' όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, ακόμη και από τις αρχές Ιανουαρίου, η Μοσάντ, επίσημα και ανεπίσημα, ενθαρρύνει τους Ιρανούς διαδηλωτές να βγουν στους δρόμους και να εξεγερθούν κατά του καθεστώτος. Με πένθος διακρίνεται ο νεκρός ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ.

Πηγή: skai.gr

