«Κόκκινος συναγερμός» στους κυπριακούς αιθέρες

Ανταπόκριση από τη Λευκωσία



Σε νέο, «κόκκινο συναγερμό» τέθηκε το πρωί η Κύπρος μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στον εναέριο χώρο του Λιβάνου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο οποίος ανακοίνωσε τον εντοπισμό του ύποπτου αντικειμένου, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες στη δημοσιότητα και λίγα λεπτά πριν από τις 12:00 ανακοίνωσε ότι το περιστατικό θεωρείται λήξαν. Κυπριακά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι το περιστατικό αφορά εντοπισμό drone, λίγο πριν αυτό εισέλθει στον κυπριακό εναέριο χώρο. Οι πληροφορίες που μεταδίδονται κάνουν λόγο για αναχαίτιση του drone από δύο ελληνικά F-16, οι οποίες ωστόσο για την ώρα δεν επιβεβαιώνονται από επίσημα χείλη.

Αποχωρεί το πολιτικό προσωπικό των ΗΠΑ

Ο συναγερμός που ήχησε το πρωί έφερε την προληπτική εκκένωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στη Λευκωσία, ενώ λίγη ώρα αργότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία επέτρεπαν στο μη απαραίτητο προσωπικό της Πρεσβείας και στις οικογένειές τους να εγκαταλείψουν προληπτικά την Κύπρο, λόγω αυξημένου κινδύνου ασφαλείας. Εξάλλου, με ανακοίνωσή του το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν τα ταξίδια τους προς τη χώρα.

Δεν κλείνει ο εναέριος χώρος

Η νέα ένταση στους κυπριακούς αιθέρες οδήγησε και στην ακύρωση δεκάδων πτήσεων από και προς το νησί. Από το πρωί ακυρώθηκαν 48 πτήσεις από χώρες της Ευρώπης, ενώ μεγάλες αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει το πτητικό τους πρόγραμμα από και προς την Κύπρο. Μάλιστα, σύμφωνα με ενημέρωση από το αεροδρόμιο Λάρνακας, μία πτήση από Αθήνα προς Λάρνακα εξετράπη και επέστρεψε στην Αθήνα, γεγονός που ερμηνεύθηκε από ελληνικά μέσα ως κλείσιμο του εναέριου χώρου της Κύπρου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με δήλωσή του στο X διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι ο εναέριος χώρος της Κύπρου ουδέποτε έκλεισε.

Εν αναμονή Γερμανίας - Ιταλίας

Στην Κύπρο αναπτύσσεται τις τελευταίες ώρες μια πολυεθνική «ασπίδα» προστασίας, με ευρωπαϊκά κράτη να στέλνουν δυνάμεις προς το νησί. Στην Κύπρο ήδη βρίσκονται δύο ελληνικές φρεγάτες και δύο F-16, ενώ στην περιοχή προστρέχει και γαλλικό αεροπλανοφόρο με αντιπυραυλικά συστήματα. Η Βρετανία ανακοίνωσε την αποστολή αντιτορπιλικού, καθώς και ελικοπτέρων με δυνατότητες αντιμετώπισης drones, ενώ το ενδεχόμενο αποστολής ιταλικής φρεγάτας στην περιοχή εξετάζει και η Ιταλία. Τέλος, σήμερα αναμένεται και η απάντηση της Γερμανίας για το κατά πόσον θα ενισχύσει την αεράμυνα της Κύπρου με στρατιωτικές δυνάμεις.

Πηγή: Deutsche Welle

