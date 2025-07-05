Οι ειδικές δυνάμεις του στρατού της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή εναντίον του στρατιωτικού αεροδρομίου Μπορισογκλέμπσκ στην περιφέρεια Βορονέζ της Ρωσίας, πλήττοντας έναν χώρο αποθήκευσης κατευθυνόμενων βομβών και ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος, σύμφωνα με ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ουκρανικός στρατός πρόσθεσε ότι από τα πλήγματα ενδέχεται να υπέστησαν ζημιές και άλλα αεροσκάφη, χωρίς ωστόσο να δίνει άλλες διευκρινίσεις.

«Το αεροδρόμιο αυτό είναι η βάση των εχθρικών Su-34, S-35S και Su-30SM», ανέφερε η ανάρτηση.

Ο κυβερνήτης της Βορονέζ Αλεξάντερ Γκούσεφ έγραψε στο Telegram ότι στη διάρκεια της νύκτας καταρρίφθηκαν περισσότερα από 25 drones που πετούσαν στον εναέριο χώρο της περιφέρειας. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια γραμμή ηλεκτροδότησης υπέστη ζημιές, αλλά δεν έκανε καμία αναφορά σε στρατιωτικό αεροδρόμιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

