Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τρεις ακόμη δημάρχους που ανήκουν στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως υπόπτους σε υποθέσεις διαφθοράς.

Πρόκειται για τον δήμαρχο της πόλης των Αδάνων στη νότια Τουρκία, Ζεϊντάν Καραλάρ, τον δήμαρχο του Αντίγιαμαν στην ανατολική Τουρκία, Αμπντουραχμάν Τουτντερέ και τον δήμαρχο της Αττάλειας, Μουχιτίν Μποτζέκ.

Οι πρώτες δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγει η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, ενώ η σύλληψη του Μουχιτίν Μποτζέκ εμπίπτει σε ανάλογη έρευνα της Γενικής Εισαγγελίας της Αττάλειας.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι συνελήφθη και ο αναπληρωτής δήμαρχος του Μπουγιουκτσεκμετζέ της Κωνσταντινούπολης, Αχμέτ Σαχίν. Ο δήμαρχος της ίδιας πόλης είναι ήδη προφυλακισμένος.

Την προηγούμενη Τρίτη, 1 Ιουλίου, είχε συλληφθεί ο τέως δήμαρχος Σμύρνης, Τουντς Σογέρ, στο πλαίσιο εντάλματος εις βάρος 157 στελεχών του δήμου και του CHP.

Πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο κύμα σύλληψης δημάρχων και στελεχών του CHP, μετά τη σύλληψη στις 19 Μαρτίου του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Προφυλακισμένοι βρίσκονται επίσης οι δήμαρχοι άλλων εννέα περιφερειακών δήμων της Κωνσταντινούπολης και δύο των Αδάνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

