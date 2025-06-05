Εννέα επιβάτες τραυματίστηκαν όταν πτήση της Ryanair έπεσε σε σφοδρές αναταράξεις, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση αργά την Τετάρτη.

Το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση από το Βερολίνο στο Μιλάνο με 179 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος έπεσε σε αναταράξεις γύρω στις 8:30 μ.μ. πάνω από την νότια Γερμανία με αποτέλεσμα ο πιλότος να αναγκαστεί να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο του Μέμινγκεν στη Βαυαρία. Οκτώ επιβάτες και ένα μέλος του πληρώματος τραυματίστηκαν.

Τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Μέμινγκεν προκειμένου να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. Οι υπόλοιποι τραυματίες πήραν εξιτήριο αφού έλαβαν εξωτερική περίθαλψη. Προληπτικά, όλοι οι επιβάτες ελέγχθηκαν για τραυματισμούς από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ein Ryanair-Flieger ist in Turbulenzen geraten und leitete anschließend eine außerplanmäßige Sicherheitslandung in Memmingen ein. Laut Angaben der Polizei wurden neun Personen verletzt. https://t.co/hzED70zgQO — Euronews Deutsch (@euronewsde) June 5, 2025

Οι αρχές δεν επέτρεψαν στο αεροπλάνο να συνεχίσει το ταξίδι και η αεροπορική εταιρεία κανόνισε τη μεταφορά των επιβατών με λεωφορείο. Το Μιλάνο βρίσκεται περίπου 380 χιλιόμετρα (236 μίλια) νότια του Μέμινγκεν.

Η κακοκαιρία που έπληξε τη Γερμανία προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε πολλά σπίτια στην Ουλμ, στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Στην περιοχή Ντοναουστέτεν, ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν στέγες από πολλά σπίτια σε σειρά, καθιστώντας τα ακατοίκητα, αν και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι πυροσβέστες υποψιάζονται ότι ένας μικρός ανεμοστρόβιλος ή μια ριπή νερού προκάλεσε τις ζημιές.

Η DWD προειδοποίησε για περαιτέρω καταιγίδες την Πέμπτη, με αναμενόμενες χαλαζόπτωση, ισχυρούς ανέμους και τοπικές έντονες βροχοπτώσεις.

Πηγή: skai.gr

