Οι εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα κατά του ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας Οζγκιούρ Οζέλ με την κατηγορία ότι απείλησε και προσέβαλε τον επικεφαλής της Εισαγγελίας στην Κωνσταντινούπολη.

Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ξεκίνησε την έρευνα για τον ηγέτη του CHP Οζγκιούρ Οζέλ με αφορμή τα σχόλια που έκανε για τον επικεφαλής εισαγγελέα σε συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη την Τετάρτη, επικρίνοντας τη στοχοποίηση της αντιπολίτευσης.

Ο εκπρόσωπος του CHP Ντενίζ Γιουτζέλ επέκρινε την απόφαση για την έναρξη της έρευνας, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

«Δεν θα υποκύψουμε σε αυτό το σύστημα ανομίας που έχετε δημιουργήσει», δήλωσε στο Χ, απευθυνόμενος στις αρχές.

Καθαιρέσεις και συλλήψεις

Επιπλέον, το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας καθαίρεσε τρεις δημάρχους της περιφέρειας της Κωνσταντινούπολης που συνελήφθησαν αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο των ερευνών για διαφθορά στον δήμο, ανέφεραν την Πέμπτη τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το υπουργείο απομάκρυνε επίσης από τις θέσεις τους δύο δημάρχους που είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο των ίδιων ερευνών στη νότια επαρχία των Αδάνων, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Και οι πέντε αυτοί δήμαρχοι ανήκουν στο CHP.

Η σύλληψη του Ιμάμογλου τον Μάρτιο προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις, αναταραχές και ευρείες κατηγορίες για κυβερνητική επιρροή στη δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.

Μετά τη σύλληψή του, οι αρχές έχουν συλλάβει δεκάδες μέλη του CHP, αξιωματούχους του δήμου της Κωνσταντινούπολης και άλλων δήμων που διοικούνται από το CHP. Η πρόσβαση στον λογαριασμό Χ του Ιμάμογλου μπλοκαρίστηκε επίσης στην Τουρκία αυτόν τον μήνα.

Πηγή: skai.gr

