Μόντι στην Ιερουσαλήμ: Ινδία και Ισραήλ θα πολεμήσουν μαζί την «τρομοκρατία»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε πως η Ινδία και το Ισραήλ είναι αποφασισμένες να "αντιταχθούν πλάι πλάι" στην τρομοκρατία παγκοσμίως.

Κατά την επίσκεψή του στην Ιερουσαλήμ, ο Μόντι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα της επίθεσης που πραγματοποίησε το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο ισραηλινό έδαφος.

Ο Ινδός πρωθυπουργός τόνισε ενώπιον του ισραηλινού κοινοβουλίου (Κνεσέτ) ότι η Ινδία στέκεται "σθεναρά" στο πλευρό του Ισραήλ και επανέλαβε την απόλυτη καταδίκη της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές της.

Ινδία και Ισραήλ εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να «αντιταχθούν πλάι πλάι» στην «τρομοκρατία στον κόσμο», σύμφωνα με δήλωση του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος ολοκλήρωσε διήμερη επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι δύο χώρες επιδίωξαν να εμβαθύνουν τις διμερείς τους σχέσεις.

Την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του, ο Μόντι τόνισε ενώπιον του ισραηλινού κοινοβουλίου (Κνεσέτ) ότι η Ινδία στέκεται «σθεναρά» στο πλευρό του Ισραήλ. Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα της επίθεσης στο ισραηλινό έδαφος από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σε δήλωσή του ενώπιον των δημοσιογράφων, δίπλα στον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Μόντι ανέφερε: «Η Ινδία και το Ισραήλ δηλώνουν σαφώς πως δεν υπάρχει καμία θέση για την τρομοκρατία στον κόσμο, υπό οποιαδήποτε μορφή. Η τρομοκρατία δεν θα γίνει ανεκτή. Θα αντιταχθούμε σε αυτήν πλάι πλάι. Θα αντιτασσόμαστε σε αυτήν πάντοτε στο μέλλον».

Ο Μόντι υπογράμμισε επίσης ότι «η ανθρωπότητα δεν πρέπει ποτέ να γίνει θύμα των συγκρούσεων». Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του Μόντι στο Ισραήλ, αφότου ανέλαβε πρωθυπουργός το 2014, με τον ίδιο να αναφέρεται στη μελλοντική συνεργασία των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τον Ινδό πρωθυπουργό, οι δύο χώρες θα προχωρήσουν μαζί προς την κοινή ανάπτυξη, την κοινή παραγωγή και τη μεταφορά τεχνολογιών, επισημαίνοντας τη συνεργασία σε τομείς όπως η ειρηνική πυρηνική ενέργεια και το διάστημα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την επίσκεψη του Μόντι «εξαιρετικά παραγωγική». Τόνισε ότι «το μέλλον ανήκει σε όσους καινοτομούν» και διαβεβαίωσε πως Ισραήλ και Ινδία είναι αποφασιστικά στραμμένα προς την καινοτομία.

Οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν σειρά πρωτοβουλιών με στόχο την ανάπτυξη των εμπορικών και τεχνολογικών σχέσεών τους. Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφησαν 16 πρωτόκολλα συμφωνίας, που αφορούν τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωργία, η εκπαίδευση, οι τεχνολογίες και η γεωφυσική εξερεύνηση.

Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει το πρωτόκολλο για τη δημιουργία «κέντρου έρευνας και καινοτομίας για τη γεωργία στην Ινδία» καθώς και επιστολή προθέσεων για την ίδρυση «κέντρου αριστείας για τον κυβερνοχώρο». Ειδικό βάρος δίνεται στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Πέρα από την τεχνολογική συνεργασία, οι συμφωνίες περιλαμβάνουν και τη μαζική άφιξη εργατικού δυναμικού από την Ινδία στο Ισραήλ. Όπως διευκρίνισε Ινδός υψηλόβαθμος δημόσιος λειτουργός, ο Βικράμ Μίσρι, «έως 50.000 Ινδοί εργαζόμενοι» αναμένεται να φθάσουν σύντομα στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ στοχεύει να καλύψει σημαντικές ανάγκες σε οικονομικούς τομείς, κυρίως στην οικοδομική βιομηχανία και στη γεωργία, τομείς που απασχολούσαν πολλούς Παλαιστίνιους και επλήγησαν από περιορισμούς λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ραγδαία οικονομική ανάπτυξη της Ινδίας και η ισραηλινή «δύναμη καινοτομίας» αποτελούν, σύμφωνα με τον Μόντι, «φυσική βάση» για μελλοντικές συμπράξεις. Τα τελευταία χρόνια, το Νέο Δελχί έχει ενισχύσει τη συνεργασία του με το Ισραήλ στους τομείς της άμυνας, της γεωργίας, της τεχνολογίας και της κυβερνοασφάλειας.

Την ίδια στιγμή, η Ινδία διατηρεί σταθερές σχέσεις με χώρες του Κόλπου και το Ιράν, παρά τις εντάσεις που επικρατούν στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.