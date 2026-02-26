Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει για αντιγριπικά εμβόλια επόμενης γενιάς

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δεσμεύεται να διαθέσει 225 εκατ. ευρώ για την επιτάχυνση της ανάπτυξης αντιγριπικών εμβολίων επόμενης γενιάς, τα οποία θα προσφέρουν προστασία από ευρύτερο φάσμα παραλλαγών της γρίπης και θα προσαρμόζονται γρήγορα, σε περίπτωση εμφάνισης πανδημικού στελέχους. Είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει προεμπορικές δημόσιες συμβάσεις για να εξελίξει προϊόντα μέσω κλινικών δοκιμών τα οποία θα πληρούν αυστηρά κριτήρια ασφάλειας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας, στηρίζοντας παράλληλα καινοτομίες που διαφορετικά θα μπορούσαν να ανακοπούν χωρίς δημόσια παρέμβαση.

Η χρηματοδότηση θα στηρίξει εμβόλια σχεδιασμένα να χορηγούνται ευκολότερα μέσω της μύτης, του στόματος ή του δέρματος και η παραγωγή τους να μπορεί να κλιμακωθεί γρήγορα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η Επίτροπος Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων, Ατζά Λαμπίμπ, δήλωσε σχετικά: «Με επένδυση ύψους 225 εκατ. ευρώ από την ΕΕ —τη μεγαλύτερη που έχει διατεθεί ποτέ για την επιτάχυνση της πρόσβασης σε καινοτόμα ιατρικά αντίμετρα— προωθούμε την ανάπτυξη αντιγριπικών εμβολίων επόμενης γενιάς. Η καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο της ετοιμότητας. Η χρηματοδότηση αυτή θα απελευθερώσει τεχνολογίες αιχμής, (π.χ. πιο προσβάσιμες και πιο ποικίλες μεθόδους χορήγησης εμβολίων), ώστε υποεξυπηρετούμενες και ευάλωτες ομάδες να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικά εμβόλια. Η επένδυση αυτή ενισχύει επίσης το φαρμακευτικό οικοσύστημα της Ευρώπης, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητά του, και βελτιώνει την ανθεκτικότητά μας σε μελλοντικές υγειονομικές απειλές.»

Με την πλήρη κλινική ανάπτυξη πολλά υποσχόμενων εμβολίων, η ΕΕ στοχεύει να διευρύνει το φάσμα των υπό έρευνα προϊόντων, αναπτύσσοντας περισσότερα. Αυτό σημαίνει ότι νέες λύσεις μπορούν να φτάνουν ταχύτερα στα εθνικά προγράμματα εμβολιασμού, παρέχοντας φιλικά προς τον ασθενή εμβόλια που θα βοηθούν τις χώρες να αντιδρούν με μεγαλύτερη ταχύτητα και συντονισμό, όταν εντείνονται οι επιδημικές εξάρσεις.

Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διαρκέσουν 98 μήνες και θα καλύπτουν την κλινική ανάπτυξη έως τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στην αγορά.

Koρίνα Γεωργίου

