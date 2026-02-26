Για την κατακόρυφη αύξηση των τουρκικών εξαγωγών εξοπλισμών καυχήθηκε την Πέμπτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Θέλω να πω με μεγάλη υπερηφάνεια ότι σήμερα η Τουρκία είναι μία από τις 10 χώρες στον κόσμο που έχουν αναπτύξει και καθελκύσει δικά τους πολεμικά πλοία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.



«Κάθε χρόνο σπάμε νέα ρεκόρ στις εξαγωγές αμυντικού και αεροπορικού εξοπλισμού.



Μόνο πέρυσι, οι εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού αυξήθηκαν κατά 48% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ξεπερνώντας τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.



Αυτός ο αριθμός, εφιστώ την προσοχή σας, το 2002 ήταν μόλις 248 εκατομμύρια δολάρια.



Είμαστε σήμερα η 11η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο σε εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού.



Με την επίτευξη του στόχου μας για εξαγωγές ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028, ελπίζουμε να καταταχθούμε μεταξύ των 10 πρώτων χωρών στον κόσμο σε εξαγωγές αμυντικού και αεροπορικού εξοπλισμού.



Στο τέλος του 2025, ο όγκος των έργων μας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας ξεπέρασε τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αριθμός των έργων μας ξεπέρασε τα 1.004» κατέληξε ο Ταγίπ Ερντογάν.



Πηγή: skai.gr

