Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα καθορίσει ποιος, η Ευρώπη ή η Ρωσία, θα είναι ο «τρίτος πυλώνας» της νέας παγκόσμιας τάξης «δίπλα στις ΗΠΑ και στην Κίνα», δήλωσε σήμερα ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι, δύο ημέρες μετά την έναρξη της πέμπτης χρονιάς της σύγκρουσης.

Ουκρανοί διαπραγματευτές συναντούν σήμερα Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Γενεύη σε μια προσπάθεια να υπάρξει μια έκβαση σε αυτό τον πόλεμο, ο οποίος ξέσπασε με την ευρείας κλίμακας ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Πολωνία, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που έχει σύνορα και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία, επικρίνει έντονα τη Μόσχα από τότε που άρχισε η σύγκρουση και είναι πιστή σύμμαχος του Κιέβου.

«Ο πόλεμος αυτός θα καθορίσει ποιος από τους παράγοντες θα γίνει ο τρίτος πυλώνας --δίπλα στις ΗΠΑ και στην Κίνα-- της νέας παγκόσμιας ισορροπίας δυνάμεων», δήλωσε ο Σικόρσκι στην ετήσια ομιλία του ενώπιον του Κοινοβουλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάζει τις διεθνείς προτεραιότητες της χώρας του.

«Θα είναι η Ρωσία ή η Ευρωπαϊκή Ένωση;», διερωτήθηκε.

Προειδοποίησε ότι η επιστροφή σε μια κατάσταση όπου τα μεγαλύτερα κράτη μοιράζουν τον κόσμο σε ζώνες επιρροής θα μπορούσε να είναι "σαφώς επικίνδυνη" για την Πολωνία.

«Η διεθνής τάξη σείεται συθέμελα», δήλωσε.

Οι δηλώσεις του Σικόρσκι απηχούσαν δηλώσεις άλλων πολιτικών αξιωματούχων τους τελευταίους μήνες, που προτάσσουν μια ανασύνθεση της παγκόσμιας τάξης.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι η παγκόσμια τάξη είναι «σε πλήρη ρήξη» και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε για τον κίνδυνο διάλυσής της.

