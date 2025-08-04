Μόνο το 16% των Γερμανών θα πολεμούσε για τη Γερμανία

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση ένας στους τέσσερις φοβάται ότι η Γερμανία μπορεί να δεχθεί επίθεση την επόμενη πενταετία. Το 59% όμως δεν θα ήταν πρόθυμο να πολεμήσει.Ανταπόκριση για τη Γερμανία



Η Γερμανία θέλει να φτιάξει κατά τα λεγόμενα του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη. Έχει όμως τους στρατιώτες που θα τον στελεχώσουν; Μάλλον όχι. Νέα δημοσκόπηση για λογαριασμό του δικτύου RND είναι αποκαλυπτική.

Πηγή: Deutsche Welle

Μόλις το 16% των ερωτηθέντων σε ηλικία στράτευσης θα έπαιρνε τα όπλα για τη Γερμανίαχωρίς δισταγμό σε περίπτωση πολέμου, ενώ το 22% απαντά ότι «πιθανώς» να το έκανε.Η σαφής πλειονότητα του 59% όμως δεν θα ήταν πρόθυμη να υπερασπιστεί τη Γερμανία με όπλα, σε περίπτωση που η χώρα δεχόταν επίθεση. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται μάλιστα στο 72% στις γυναίκες.Ενδιαφέρον όμως προκαλεί και ένα επιπλέον δημοσκοπικό εύρημα. Πάνω από ένας στους τέσσερις, δηλαδή σχεδόν το 27% θεωρεί πολύ πιθανό ή πιθανό να δεχθεί η Γερμανία στρατιωτική επίθεση μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια από εχθρική χώρα.Επίσης το 59% θεωρεί πιθανό η χώρα να κληθεί να παράσχει στρατιωτική συνδομή σε κάποιο άλλο νατοϊκό κράτος, στο πλαίσιο των νατοϊκών της υποχρεώσεων.Στο μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση για την υποχρεωτική στράτευση στη Γερμανία, την ώρα που τα επόμενα χρόνια το μόνο υπουργείο που θα έχει σταθερά αυξημένα έσοδα θα είναι το υπ. Άμυνας στο πλαίσιο των επενδύσεων για την ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας στη Γερμανίας.Σημαντική παραγγελία για την RheinmetallΣτο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις θα λάβουν πάνω από 1.000 οχήματα μεταφοράς συνολικής αξίας 770 εκατομμυρίων μέχρι το τέλος του χρόνου. Όπως σημειώνει η γερμανική ραδιοφωνία dlf, η Rheinmetall έχει υπογράψει συμφωνία-πλαίσιο με τις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις (Bundeswehr) συνολικά ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

