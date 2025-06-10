Με ταχύτατους ρυθμούς απελαύνονται οι μετανάστες που συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες σε εφόδους της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων των Ηνωμένων Πολιτειών (ICE) στο Λος Άντζελες και έχει γίνει η αιτία να ξεσπάσουν βίαιες διαδηλώσεις στην πολιτεία.

Λιγότερο από 48 ώρες αφότου ο Χουάν Φερνάντο συνελήφθη από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων στην εργασία του σε ένα εργοστάσιο ρούχων, μεταφέρθηκε πίσω στη χώρα που είχε αφήσει πίσω. Ο 23χρονος, μέλος της κοινότητας των ιθαγενών Ζαποτέκων του Μεξικού, ζούσε ως παράτυπος μετανάστης στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους γονείς του εδώ και τέσσερα χρόνια. Η σύλληψή του στο κατάστημα Ambiance Apparel στο Λος Άντζελες την Παρασκευή και η επακόλουθη απέλασή του έγιναν τόσο γρήγορα που οι γονείς του δήλωσαν ότι δεν είχαν χρόνο να βρουν δικηγόρο.

Την Κυριακή, οι ομοσπονδιακές αρχές τον άφησαν σε μια διεθνή γέφυρα και του είπαν να επιστρέψει στο Μεξικό, όπως αφηγήθηκε η οικογένειά του σε συνέντευξή που έδωσε στην Washington Post. Όπως τους είπε, νόμιζε ότι είχε υπογράψει την συγκατάθεσή του για τεστ κορωνοϊού, αλλά είναι πολύ πιθανό να υπέγραψε κατά λάθος την απέλασή του.

«Ο τρόπος με τον οποίο τον απέλασαν δεν ήταν σωστός», είπε ο πατέρας του, ο 42χρονος Χαβιέρ, ο οποίος μίλησε με την προϋπόθεση να χρησιμοποιηθεί μόνο το μικρό του όνομα, επειδή δεν έχει νόμιμο καθεστώς μετανάστευσης. Είπε ότι ο γιος του δεν έχει ποινικό μητρώο. «Είναι ένας ήρεμος, εργαζόμενος άνθρωπος. Ζητάμε δικαιοσύνη επειδή παραβίασαν τα δικαιώματά του».

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει δημοσιεύσει τον συνολικό αριθμό των μεταναστών που έχουν συλληφθεί στις εφόδους που πυροδότησαν κύμα αναταραχών και διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα. Αλλά καθώς οι διαμαρτυρίες συνεχίζονταν, σιγά σιγά σχηματιζόταν μια εικόνα για το ποιοι κρατούνταν.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δημοσίευσε πληροφορίες για 16 άτομα, τα οποία, σύμφωνα με την υπηρεσία, είχαν ποινικό μητρώο που περιελάμβανε κατηγορίες ή καταδίκες για εγκλήματα όπως ληστεία, σεξουαλική επίθεση και κατοχή ναρκωτικών, σύμφωνα με την υπηρεσία. Η βοηθός γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν, δήλωσε στο Fox News τη Δευτέρα ότι όσοι συνελήφθησαν στις εφόδους αντιπροσωπεύουν «τους χειρότερους». Ωστόσο, ομάδες υπεράσπισης των μεταναστών λένε ότι έχουν συγκεντρώσει πληροφορίες που δείχνουν ότι περισσότερα από 200 άτομα συνελήφθησαν και ότι πολλά δεν έχουν ποινικό μητρώο.

Η Εύα Μπιτράν, διευθύντρια δικαιωμάτων των μεταναστών και ανώτερη δικηγόρος στην ACLU της Νότιας Καλιφόρνια, δήλωσε ότι μεταξύ των ατόμων που συνελήφθησαν είναι μια γυναίκα που ακινητοποιήθηκε ενώ άφηνε τον 4χρονο γιο της σε παιδικό σταθμό.

«Οι άνθρωποι που έχουν συλληφθεί είναι οι γείτονές μας και τα μέλη της κοινότητάς μας, καθώς και οι εργαζόμενοι που κάνουν την πόλη του Λος Άντζελες να λειτουργεί», είπε η Μπίτραν.

Η κυβέρνηση έχει επιδιώξει να αυξήσει τον ημερήσιο αριθμό συλλήψεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας εκπλήρωσης της προεκλογικής υπόσχεσης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση απέλασης μεταναστών στην ιστορία των ΗΠΑ. Ο Αναπληρωτής Αρχηγός του Επιτελείου Στίβεν Μίλερ δήλωσε τον Μάιο ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι η ICE να πραγματοποιεί «τουλάχιστον 3.000 συλλήψεις» κάθε μέρα. Έκτοτε, η κυβέρνηση έχει αυξήσει τον αριθμό των συλλήψεων.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του DHS την περασμένη εβδομάδα απέδωσε την αύξηση των συλλήψεων στις «ενισχυμένες επιχειρήσεις επιβολής του νόμου και στην αυξημένη συνεργασία από τους τοπικούς εταίρους επιβολής του νόμου» της ICE. Ο ανώτερος αξιωματούχος του DHS δήλωσε ότι 2.368 άτομα που βρίσκονταν παράνομα στη χώρα συνελήφθησαν στις 4 Ιουνίου και 2.267 στις 3 Ιουνίου. Αυτοί οι αριθμοί αποτελούν μια δραματική αύξηση από τις περίπου 660 συλλήψεις την ημέρα που διακήρυττε η κυβέρνηση Τραμπ κατά τη διάρκεια των πρώτων 100 ημερών της.

Οι αξιωματούχοι απέδωσαν την αύξηση, τουλάχιστον εν μέρει, στην κινητοποίηση άλλων μονάδων επιβολής του νόμου για την ενίσχυση των επιχειρήσεων της ICE. Σε αυτές περιλαμβάνονται το FBI, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ, η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών, οι Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας και το Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών.

Οργανώσεις υπεράσπισης μεταναστών και κοινοτήτων έχουν δημιουργήσει μια τηλεφωνική γραμμή βοήθειας και ένα δίκτυο «ταχείας αντίδρασης» για να βοηθούν γρήγορα άτομα που έχουν συλληφθεί και πρόκειται να απελαθούν. Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, η γραμμή έκτακτης ανάγκης είχε λάβει περισσότερες από 120 κλήσεις από απελπισμένες οικογένειες, δήλωσε ο Jorge-Mario Cabrera, εκπρόσωπος της CHIRLA, του Συνασπισμού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Μεταναστών.

Ο Cabrera είπε ότι οι υποστηρικτές έχουν συγκεντρώσει πληροφορίες για περίπου το ένα τρίτο όσων έχουν συλληφθεί και ότι σε αυτούς περιλαμβάνονται παράτυποι μετανάστες που βρίσκονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και δεκαετίες. Πολλοί επίσης δεν έχουν νομική εκπροσώπηση και μεταφέρονται γρήγορα σε κέντρα κράτησης μακριά από τα σπίτια τους, είπε.

Η Elaina Jung Hee Vermeulen ήταν ανάμεσα σε μια ομάδα δικηγόρων που περίμεναν για ώρες την Κυριακή έξω από το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του ICE ελπίζοντας να μιλήσουν με κρατούμενους. Είπε ότι κατάφερε να μιλήσει μόνο με ένα από τα περισσότερα από δώδεκα άτομα που κρατούνται στο Ambiance Apparel.

«Μας έχει στερηθεί συνεχώς η πρόσβαση σε αυτά τα άτομα», είπε ο Vermeulen. «Υπάρχει ένας ισχυρός συνασπισμός δικηγόρων μετανάστευσης που είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να εξετάσουν το ενδεχόμενο εκπροσώπησης για άτομα που κρατούνται στην Καλιφόρνια, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέχρι να έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Ήταν ουσιαστικά αδύνατο».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Μεξικού, Χουάν Ραμόν ντε λα Φουέντε, δήλωσε ότι δύο από αυτούς που απελάθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες πίσω στο Μεξικό είχαν οριστικές εντολές απέλασης, ενώ δύο άλλοι επέλεξαν να φύγουν οικειοθελώς. Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να σεβαστεί τα δικαιώματα όσων κρατούνται στις επιχειρήσεις «σκούπα» για τη μετανάστευση, ενώ παράλληλα προέτρεψε τους διαδηλωτές να απόσχουν από τη βία.

«Απευθύνουμε μια σεβαστή αλλά σταθερή έκκληση προς τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών να διεξάγονται όλες οι διαδικασίες μετανάστευσης με τήρηση της δέουσας διαδικασίας, εντός ενός πλαισίου σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του κράτους δικαίου», δήλωσε σε καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Πηγή: skai.gr

