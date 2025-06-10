Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φιλοξενήσει αύριο τον πρώτο από μια σειρά διαλόγων υψηλού επιπέδου για την ενεργειακή μετάβαση, που συνδιοργανώνει η Προεδρία της COP30 με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ), ενόψει της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στο Μπελέμ της Βραζιλίας τον Νοέμβριο.

Η COP30 θα εστιάσει το ενδιαφέρον της στην επιτάχυνση της παγκόσμιας μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα και στην επίτευξη των παγκόσμιων δεσμεύσεων για τριπλασιασμό της δυναμικότητας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διπλασιασμό των βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης έως το 2030. Είναι μια καλή στιγμή να προωθηθούν αυτές οι παγκόσμιες δεσμεύσεις, οι οποίες προτάθηκαν αρχικά από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Φόρουμ των Μεγάλων Οικονομιών τον Απρίλιο του 2023 και στη συνέχεια εγκρίθηκαν συλλογικά στην COP28.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Τερέσα Ριμπέρα, θα εγκαινιάσει την εκδήλωση στις Βρυξέλλες με την κεντρική της ομιλία περίπου στις 14:40 ώρα Ελλάδας, μαζί με τον ορισθέντα Πρόεδρο της COP30, πρέσβη André Corrêa do Lago, και τον Εκτελεστικό Διευθυντή του ΔΟΕ, Fatih Birol. Ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιέρενσεν, θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με άλλους παγκόσμιους φορείς λήψης αποφάσεων για την ενέργεια και το κλίμα, γύρω στις 15:00 (ώρα Ελλάδας).

Την Πέμπτη και την Παρασκευή (12-13 Ιουνίου), η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Ριμπέρα και ο Επίτροπος Γιέρενσεν θα συμμετάσχουν στη 10η ετήσια παγκόσμια διάσκεψη για την ενεργειακή απόδοση, η οποία συνδιοργανώνεται από την Επιτροπή και τον ΔΟΕ στις Βρυξέλλες. Θα έχουν επαφές με βασικούς εταίρους σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ενεργειακή απόδοση και στη αντίστοιχη παγκόσμια δέσμευση. Η ενεργειακή απόδοση είναι σημαντική για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και οικονομικά προσιτού συστήματος καθαρής ενέργειας που θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους μας για το κλίμα και την ανταγωνιστικότητα.

Αθηνά Παπακώστα

Πηγή: skai.gr

