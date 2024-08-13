Ένας ανερχόμενος αστέρας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ινδία συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, αφότου είδε το φως της δημοσιότητας ένα βίντεο όπου εμφανίζεται να μαγειρεύει και να τρώει το εθνικό πτηνό της χώρας, που θεωρείται είδος υπό προστασία, ένα παγώνι, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αρχές έκαναν γνωστό πως ο Κόνταμ Πρανάι Κουμάρ συνελήφθη τη Δευτέρα και οδηγήθηκε στη φυλακή, αφότου «άλλα βίντεο στο κινητό τηλέφωνό του επιβεβαίωσαν» πως το πτηνό που είχε μαγειρέψει για το βίντεο με την προετοιμασία μιας συνταγής κάρι ήταν πράγματι ένα παγώνι.

Τα πολύχρωμα πτηνά προστατεύονται από αυστηρούς νόμους για την πανίδα.

«Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φυλακή στο πλαίσιο της προσωρινής κράτησης, διάρκειας 14 ημερών, βάσει του νόμου για την προστασία της πανίδας και τώρα το δικαστήριο θα αποφασίσει εάν θα πρέπει να παραμείνει στη φυλακή ή θα βγει με εγγύηση», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ακχίλ Μαχάτζαν, διευθυντής της αστυνομίας της πολιτείας Τελανγκάνα, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι ερευνητές προσπαθούν επίσης να καθορίσουν με ποιον τρόπο και πού ο Κουμάρ κατάφερε να αποκτήσει ένα παγόνι για το βίντεο, το οποίο στη συνέχεια διαγράφηκε από το κανάλι του.

Στο βίντεο εμφανίζεται να μαγειρεύει κάρι με παγώνι, ένας τρόπος για να «προσελκύσει περισσότερες θεάσεις», όμως «η απάντηση που έλαβε απείχε πολύ από αυτό που ο ίδιος περίμενε», έγραψε η εφημερίδα Times of India. «Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καταδίκασαν το βίντεο, κατηγορώντας τον Κουμάρ ότι προωθεί την παράνομη κατανάλωση άγριων ζώων και δεν επιδεικνύει σεβασμό προς ένα εθνικό σύμβολο», συμπληρώνεται στο άρθρο.

Το ινδικό παγόνι, που είναι γνωστό για το ζωηρό μπλε χρώμα του και το μεγαλοπρεπές άνοιγμα των φτερών του μεταξύ των αρσενικών, έχει μια ειδική συμβολική σημασία στην Ινδία.

Ο θρόνος της Αυτοκρατορίας των Μουγκάλ αποκαλούταν επίσης Θρόνος του Παγωνιού, καθώς προέβαλαν τα διακοσμημένα με πολύτιμους λίθους παγόνια, που κάποτε ζούσαν σε μεγάλους πληθυσμούς σε τμήματα της βόρειας Ινδίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

