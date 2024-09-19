Η Κίνα αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία των ΗΠΑ, ακόμα μεγαλύτερη από τον Ψυχρό Πόλεμο, δήλωσε σήμερα Πέμπτη ο δεύτερος στην ιεραρχία της αμερικανικής διπλωματίας και κάλεσε την Ευρώπη να φανεί πιο αυστηρή έναντι του Πεκίνου.

Ο Κερτ Κάμπελ, αναπληρωτής του υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και από καιρό πρωτεργάτης του επαναπροσανατολισμού της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής προς την Ασία, ζήτησε επίσης περισσότερες επενδύσεις στις τεχνολογίες αιχμής για να αντισταθμισθούν οι πρόοδοι της Κίνας.

«Είναι διαπιστωμένο ότι πρόκειται για την πιο μεγάλη πρόκληση της ιστορίας μας», δήλωσε αυτός ο υψηλόβαθμος διπλωμάτης στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Ειλικρινά, ο Ψυχρός Πόλεμος ωχριά σε σύγκριση με την πολύπλευρη πρόκληση που αντιπροσωπεύει η Κίνα», δήλωσε στους βουλευτές. «Δεν είναι μόνο ένα στρατιωτικό ζήτημα, είναι σε όλους τους τομείς. Είναι στον παγκόσμιο Νότο, είναι σε σχέση με την τεχνολογία. Οφείλουμε να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας σε όλους τους τομείς».

Οι δηλώσεις αυτές γίνονται στο τέλος της προεδρικής θητείας του Τζο Μπάιντεν που επέτρεψε να κατευνασθούν οι διενέξεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο, ενώ ο πρώην πρόεδρος και υποψήφιος των Ρεμπουμπλικάνων για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ διατυπώνει από την πλευρά του ένα πιο επιθετικό λόγο.

Ερωτηθείς σήμερα για τις δηλώσεις του Κερτ Κάμπελ, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιάν εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι έγιναν «περιφρονώντας τα γεγονότα» ενώ επίσης «υπερέβαλαν δημόσια και εσκεμμένα τη δήθεν απειλή που δημιουργείται από την Κίνα, προωθώντας την αντιπαράθεση μεταξύ στρατοπέδων».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλύουν τη διεθνή κατάσταση και καθορίζουν τις σχέσεις Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προοπτική στρατηγικού ανταγωνισμού, θεωρώντας εσφαλμένα ότι η Κίνα αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν», υπογράμμισε ο Λιν στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Η Κίνα καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να εγκαταλείψουν τη νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου και του παιγνιδιού μηδενικού αθροίσματος, να σταματήσουν να διαδίδουν τη θεωρία μιας δήθεν κινεζικής απειλής και να σταματήσουν να παρουσιάζουν με απατηλό τρόπο τις στρατηγικές προθέσεις της Κίνας».

Μολονότι, έπειτα από μια συνάντηση πέρυσι του Τζο Μπάιντεν με τον Σι Τζινπίνγκ, η επικοινωνία ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της Κίνας και των ΗΠΑ βελτιώθηκε, όπως και η συνεργασία τους στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κατηγορήσει επίσης την Κίνα ότι συμβάλλει στη ρωσική πολεμική προσπάθεια στην Ουκρανία.

Ωστόσο, σχετικά με ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων για το λόγο αυτό εναντίον κινεζικών επιχειρήσεων, «έχουμε ανάγκη περισσότερη υποστήριξη», δήλωσε ακόμα ο Κερτ Κάμπελ, ένα ζήτημα το οποίο έθεσε στη διάρκεια επισκέψεών του στην Ευρώπη.

Εδώ και γύρω στα 20 χρόνια, «για πολλές από τις χώρες αυτές είναι πολύ σημαντικό να κάνουν δουλειές με την Κίνα», εξήγησε υπογραμμίζοντας τη δυσκολία για τις ευρωπαϊκές χώρες να κόψουν τις γέφυρες με μια δεύτερη μεγάλη χώρα, αφού έχουν ήδη σταματήσει να κάνουν δουλειές με τη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.