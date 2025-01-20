Μήνυση κατά του «Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» (DOGE), της νέας υπηρεσίας που δημιούργησε ο Ντόναλντ Τραμπ με επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ κατατέθηκε λίγα λεπτά μετά την ορκωμοσία του νεοεκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σήμερα Δευτέρα, ξεκινώντας μια δικαστική διαμάχη για μια βασική πτυχή της ατζέντας της επερχόμενης κυβέρνησης.

Σε μια καταγγελία 30 σελίδων που έλαβε η Washington Post πριν αυτή κατατεθεί, η δικηγορική εταιρεία δημοσίου συμφέροντος National Security Counselors υποστηρίζει ότι η μη κυβερνητική επιτροπή του DOGE παραβιάζει έναν νόμο του 1972 που απαιτεί από τις συμβουλευτικές επιτροπές της εκτελεστικής εξουσίας να ακολουθούν ορισμένους κανόνες όσον αφορά τις προσλήψεις, τις έρευνες και για άλλες πρακτικές που ακολουθούν.

Λίγο μετά τις εκλογές, ο Τραμπ χρησιμοποίησε τον Μασκ και τον επιχειρηματία βιοτεχνολογίας Vivek Ramaswamy για να ηγηθούν του τμήματος. Η ομάδα έχει ήδη προσλάβει δεκάδες υπαλλήλους καθώς εργάζεται από τα γραφεία της εταιρείας του Μασκ στην Ουάσιγκτον, την SpaceX, στέλνοντας απεσταλμένους σε αμερικανικές υπηρεσίες για να συντάξουν μια λίστα συστάσεων που θα εκτελεστούν παράλληλα με τη διοίκηση και συχνά επικοινωνώντας στην κρυπτογραφημένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Signal.

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι το DOGE πληροί τις προϋποθέσεις για να θεωρείται «ομοσπονδιακή συμβουλευτική επιτροπή», μια κατηγορία νομικών οντοτήτων που διασφαλίζουν ότι η κυβέρνηση λαμβάνει διαφανείς και ισορροπημένες συμβουλές. Αυτές οι ομάδες, γνωστές ως FACA, υποχρεούνται από το νόμο να έχουν «αρκετά ισορροπημένη» εκπροσώπηση, να τηρούν τακτικά πρακτικά των συνεδριάσεων, να επιτρέπουν στο κοινό να παρευρίσκεται, να καταθέτει ένα καταστατικό στο Κογκρέσο και πολλά άλλα - κάτι που τίποτα αυτά δεν φαίνεται να έχει η συγκεκριμένη υπηρεσία του Ίλον Μασκ.

«Το DOGE δεν εξαιρείται από τις απαιτήσεις της FACA», αναφέρει η αγωγή, που συντάχθηκε από τον Kel McClanahan, εκτελεστικό διευθυντή των Συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας. «Όλες οι συνεδριάσεις του DOGE, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικού μέσου, πρέπει να είναι ανοιχτές στο κοινό».

Ο Σαμ Χάμοντ, ανώτερος οικονομολόγος στο Ίδρυμα Αμερικανικής Καινοτομίας, ο οποίος υποστήριξε τις προσπάθειες του DOGE, είπε ότι η πρωτοβουλία θα εφαρμόσει κατά κύριο λόγο ιδέες εντός της εκτελεστικής εξουσίας και του Λευκού Οίκου, κάτι που είπε ότι θα το απαλλάξει από τις απαιτήσεις της FACA. Εάν ο Τραμπ αντιμετωπίζει το DOGE ως FACA, τότε θα πρέπει να ακολουθεί τους απαιτούμενους κανόνες. Αλλά προς το παρόν, είπε, «Η DOGE δεν είναι μια ομοσπονδιακή συμβουλευτική επιτροπή επειδή το DOGE δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Το DOGE είναι μια συντομογραφία για τις προσπάθειες μεταρρύθμισης της κυβέρνησης του Τραμπ».

«Ο πρόεδρος επιτρέπεται να δέχεται συμβουλές από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες χωρίς τη δημιουργία επίσημης συμβουλευτικής επιτροπής» πρόσθεσε ο Χάμοντ.

Η FACA έχει αποδειχθεί αμφιλεγόμενη κατά καιρούς, καθώς ορισμένοι επικριτές της έχουν υποστηρίξει ότι επιβάλλει υπερβολικά ευρείες και περιοριστικές απαιτήσεις σε ιδιώτες που προσπαθούν να βελτιώσουν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.