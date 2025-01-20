Λίγες ώρες πριν την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, καταφέρεται εμμέσως εναντίον του Ίλον Μασκ, καλώντας σε "εξέγερση" κατά της "κάστας" των εταιριών τεχνολογίας που ελέγχει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκτιμώντας, λίγες ώρες πριν από την ορκωμοσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πως συνιστά "απειλή" για τον δημόσιο διάλογο.

«Βλέπουμε πως η τεχνοκάστα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση για τη Σίλικον Βάλεϊ, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την παντοδυναμία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να ελέγξει τον δημόσιο διάλογο, και κατά συνέπεια την κυβερνητική δράση όλης της Δύσης», δήλωσε ο Σάνστεθ στη διάρκεια μιας ομιλίας στη Μαδρίτη για την τεχνητή νοημοσύνη.

«Πιστεύω πως απέναντι σε αυτό, πρέπει να εξεγερθούμε και επίσης, λογικά, να προτείνουμε εναλλακτικές», επέμεινε ο Σοσιαλιστής ηγέτης, μιλώντας για μια «ιδιαίτερα σοβαρή απειλή στο πλαίσιο που ζούμε σήμερα, στην αυγή αυτής της εβδομάδας που ξεκινάει».

«Θέλω να είμαι σαφής και άρα θα το πω με λιγότερους από 280 χαρακτήρες», συνέχισε, αναφερόμενος στο όριο για τα μηνύματα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X του Ίλον Μασκ: «η δημοκρατία, δεν είναι ένα ευρώ μία ψήφος, δεν είναι ένα τουίτ μία ψήφος, είναι ένας άνθρωπος μία ψήφος».

Για τον επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης, "η Ευρώπη" πρέπει ως εκ τούτου να "αντιταχθεί σε αυτή την απειλή και να υπερασπιστεί τη δημοκρατία" έχοντας "ένα όραμα, μια σαφή ιδέα και να μοιραστεί το είδος της τεχνητής νοημοσύνης" που θέλει να έχει.

Η επίθεση αυτή κατά της "κάστας" των εταιριών τεχνολογίας πραγματοποιείται την ημέρα της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, στην οποία αναμένεται να παραστούν ο Ίλον Μασκ, απαραίτητος σύμμαχος του εκλεγμένου προέδρου, αλλά και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ (Meta) και ο Τζεφ Μπέζος (Amazon).

Απηχεί τις δηλώσεις του απερχόμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος κατήγγειλε την Τετάρτη μια ανάμιξη των οικονομικών και των πολιτικών συμφερόντων, μιλώντας για την εμφάνιση ενός "τεχνολογικοβιομηχανικού συμπλέγματος" και είπε πως φοβάται μήπως δει την Αμερική να πέφτει στα χέρια μιας "ολιγαρχίας."

Στις 8 Ιανουαρίου, ο Σάντσεθ είχε επικρίνει τον Μασκ κατηγορώντας τον, χωρίς να τον κατονομάζει, ότι είναι επικεφαλής μιας ""αντιδραστικής διεθνούς" που "επιτίθεται ανοικτά στους θεσμούς" και "υποδαυλίζει το μίσος".

Οικονομικός και πολιτικός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μασκ έχει πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις προκλητικές δηλώσεις στο X, προσκαλούμενους σε πολιτικές συζητήσεις στη Βρετανία και στη Γερμανία σε υποστήριξη ακροδεξιών πολιτικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

