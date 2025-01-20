Ο αριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εξέφρασε σήμερα την ευχή οι Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν «ιστορικός εταίρος» της Βραζιλίας υπό τη διοίκηση του Ρεπουμπλικανού Ντόναλντ Τραμπ, συμμάχου του ακροδεξιού αντιπάλου του Ζαΐχ Μπολσονάρου.

«Ως πρόεδρος της Βραζιλίας, ελπίζω πως (ο Τραμπ) θα έχει μια επωφελή διαχείριση (...) και πως οι Αμερικανοί θα συνεχίσουν να είναι ο ιστορικός εταίρος που είναι για τη Βραζιλία, καθώς, από τη δική μας πλευρά, δεν θέλουμε τσακωμούς ούτε με τη Βενεζουέλα, ούτε με τους Αμερικανούς, ούτε με την Κίνα, την Ινδία ή τη Ρωσία», είπε ο Λούλα στη διάρκεια υπουργικής συνάντησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναλαμβάνει σήμερα τα καθήκοντά του ως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, μια επιστροφή στην εξουσία που μπορεί να ανατρέψει τη διπλωματία της Ουάσινγκτον με τη Λατινική Αμερική και ανησυχεί τους παράτυπους μετανάστες στη χώρα, που απειλούνται με απέλαση.

Προχθές, Σάββατο, ο πρώην πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου εκτίμησε πως ο σύμμαχός του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορέσει να τον βοηθήσει να ανατρέψει "τον πολιτικό αποκλεισμό" του οποίου εκτιμά ότι αποτελεί αντικείμενο, διαβεβαιώνοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος εναντιώνεται στον "δικαστικό ακτιβισμό".

Ο Μπολσονάρου δήλωσε πως έχει προσκληθεί στην τελετή ορκωμοσίας του προέδρου Τραμπ, του οποίου δηλώνει θαυμαστής, αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας δεν του έδωσε άδεια να εγκαταλείψει τη χώρα, επικαλούμενο "πιθανότητα προσπάθειας διαφυγής" του πρώην αρχηγού του κράτους, που ερευνάται κυρίως για φερόμενη συνωμοσία με σκοπό τη διενέργεια πραξικοπήματος.

Ο Μπολσονάρου δεν έχει δικαίωμα εκλογής έως το 2030 επειδή άσκησε κριτική χωρίς αποδείξεις στο εκλογικό σύστημα της Βραζιλίας πριν από τις εκλογές του 2022, τις οποίες έχασε από τον Λούλα. Αποτελεί επίσης αντικείμενο πολλών ποινικών ερευνών.

Το διαβατήριό του τού έχει αφαιρεθεί και απαγορεύεται να εγκαταλείψει τη χώρα από τον Φεβρουάριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

