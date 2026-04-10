Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι αν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

«Έχουμε κάνει επανεκκίνηση», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Φορτώνουμε τα πλοία με τα καλύτερα πυρομαχικά, τα καλύτερα όπλα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ - ακόμη καλύτερα από εκείνα που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως, και τους διαλύσαμε», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή στη New York Post, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα τα «χρησιμοποιήσουν πολύ αποτελεσματικά» αν δεν υπάρξει συμφωνία για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Την ώρα που ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κατευθύνεται στο Πακιστάν για να ηγηθεί συνομιλιών με τους Ιρανούς, ο Τραμπ τόνισε ότι οι επόμενες 24 ώρες θα δείξουν αν οι συνομιλίες θα είναι επιτυχείς.

«Θα το μάθουμε σε περίπου 24 ώρες. Θα το ξέρουμε σύντομα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης αμφιβολίες για τα μηνύματα που εκπέμπει το Ιράν. «Έχεις να κάνεις με ανθρώπους για τους οποίους δεν ξέρουμε αν λένε την αλήθεια ή όχι», τόνισε.

«Κατά πρόσωπο μάς λένε ότι καταργούν όλα τα πυρηνικά όπλα, ότι όλα έχουν τελειώσει. Και μετά βγαίνουν στον Τύπο και λένε: “Όχι, θα θέλαμε να εμπλουτίζουμε”. Οπότε θα δούμε», δήλωσε ο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

