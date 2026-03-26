Η κυβέρνηση Τραμπ ερευνά τις πολιτικές εισαγωγής σε ιατρικές σχολές

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έχει ξεκινήσει έρευνες σχετικά με τις πολιτικές εισαγωγής σε ορισμένες μεγάλες ιατρικές σχολές, σηματοδοτώντας την πιο πρόσφατη κλιμάκωση της πίεσης προς κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ.

Η έρευνα θα επικεντρωθεί σε «πιθανές φυλετικές διακρίσεις στις εισαγωγές ιατρικών σχολών», όπως ανέφερε σε επιστολές της η Βοηθός Γενική Εισαγγελέας για τα Πολιτικά Δικαιώματα Harmeet Dhillon, μία εκ των οποίων κοινοποιήθηκε στο Reuters από το Ohio State University και φέρει ημερομηνία Τετάρτης.

Οι ιατρικές σχολές στο Ohio State University και στο University of California, San Diego δήλωσαν την Πέμπτη ότι ενημερώθηκαν για τις ομοσπονδιακές έρευνες. Οι The New York Times είχαν μεταδώσει νωρίτερα ότι ερευνάται και η ιατρική σχολή του Stanford University.

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του, η κυβέρνηση Τραμπ έχει απειλήσει να περικόψει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση από πανεπιστήμια για ζητήματα όπως οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις, οι πρωτοβουλίες διαφορετικότητας, τα προγράμματα για το κλίμα και οι πολιτικές για τα τρανς άτομα. Η καταστολή αυτή έχει επικριθεί, με κατηγορίες ότι περιορίζει την ακαδημαϊκή ελευθερία, την ελευθερία του λόγου και τη δέουσα διαδικασία, ενώ οι προσπάθειες παγώματος χρηματοδότησης έχουν αντιμετωπίσει νομικά και δικαστικά εμπόδια.

Ιδιαίτερα, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει πολλαπλές έρευνες και αγωγές σχετικά με το κατά πόσο τα πανεπιστήμια λαμβάνουν υπόψη τη φυλή στις εισαγωγές, μετά την απόφαση του U.S. Supreme Court το 2023 που έθεσε τέλος στη θετική δράση στην ανώτατη εκπαίδευση.

Στις πιο πρόσφατες έρευνες, η κυβέρνηση ζητά πληροφορίες για υποψήφιους ιατρικών σχολών των τελευταίων επτά ετών, συμπεριλαμβανομένων βαθμολογιών και ταχυδρομικών κωδικών κατοικίας, καθώς και αντίγραφα εσωτερικών μηνυμάτων πανεπιστημίων σχετικά με τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη, καθώς και αλληλογραφία μεταξύ στελεχών σχολών και φαρμακευτικών εταιρειών σχετικά με τις πολιτικές εισαγωγής.

Η κυβέρνηση ζήτησε από τα ιδρύματα να παράσχουν τα στοιχεία έως τις 24 Απριλίου, σύμφωνα με την επιστολή.

Το University of California, San Diego δήλωσε ότι ενημερώθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την έναρξη έρευνας και ότι εξετάζει την ειδοποίηση. Πρόσθεσε ότι παραμένει προσηλωμένο σε δίκαιες διαδικασίες στα προγράμματά του, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή και πολιτειακή νομοθεσία κατά των διακρίσεων.

Το University of California, στο οποίο ανήκει το UC San Diego, έχει δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ κατά τη δεύτερη θητεία του.

Το Ohio State University δήλωσε ότι συμμορφώνεται πλήρως με την πολιτειακή και ομοσπονδιακή νομοθεσία και τις δικαστικές αποφάσεις και ότι θα «ανταποκριθεί καταλλήλως» προς την κυβέρνηση.

Το Stanford University και το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο.

Υπερασπιστές της εκπαίδευσης έχουν καλέσει τα πανεπιστήμια να αντισταθούν στις κυβερνητικές προσπάθειες συλλογής περισσότερων δεδομένων εισαγωγών, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παραβιάσεις της ιδιωτικότητας.

Πηγή: skai.gr

