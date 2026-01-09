Στη γραμμή του Εμανουέλ Μακρόν η Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επαναφέρει τον διάλογο με τη Ρωσία, προσθέτοντας ωστόσο ότι είναι πολύ νωρίς για να τεθεί θέμα επανένταξης της Μόσχας στην Ομάδα των Οκτώ ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας ανέφερε ότι συμφωνεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, ο οποίος πρόσφατα κάλεσε την Ευρώπη να εμπλακεί εκ νέου σε διάλογο με τη Μόσχα, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Γιατί αν η Ευρώπη αποφασίσει να συμμετάσχει σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων μιλώντας μόνο με τη μία από τις δύο πλευρές, φοβάμαι ότι στο τέλος η θετική συμβολή που μπορεί να προσφέρει θα είναι περιορισμένη», πρόσθεσε η Τζόρτζια Μελόνι.

Οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, που διανύει πλέον τον τέταρτο χρόνο του, έχουν επιταχυνθεί από τον Νοέμβριο. Ωστόσο, η Μόσχα δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει κανένα σήμα ότι είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε παραχωρήσεις, μετά την πίεση του Κιέβου για αλλαγές στην αμερικανική πρόταση που αρχικά υιοθετούσε τις βασικές ρωσικές απαιτήσεις.

Παράλληλα, η Ρωσία δεν έχει δώσει δημόσια καμία ένδειξη ότι θα αποδεχόταν μια ειρηνευτική συμφωνία με τις εγγυήσεις ασφαλείας που προτείνουν οι σύμμαχοι της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η παρουσία δυτικών στρατευμάτων εντός της χώρας.

Η Μελόνι δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ορίσει ειδικό απεσταλμένο για απευθείας επαφές με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση.

«Αν κάναμε το λάθος, από τη μία, να αποφασίσουμε να επαναφέρουμε τον διάλογο με τη Ρωσία και, από την άλλη, να κινηθούμε με αποδιοργανωμένο τρόπο, θα κάναμε χάρη στον Πούτιν», είπε. «Αυτό ήταν πρόβλημα από την αρχή. Πάρα πολλές φωνές, πάρα πολλά σχήματα», πρόσθεσε.

Μεταξύ των προτάσεων που είχαν κατατεθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο ήταν και η επανένταξη της Ρωσίας στην Ομάδα των Επτά ανεπτυγμένων οικονομιών, αναβιώνοντας ουσιαστικά την πλέον ανενεργή G8.

Η Μελόνι χαρακτήρισε «απολύτως πρόωρη» οποιαδήποτε συζήτηση για την επιστροφή της Ρωσίας στο σχήμα της G7 και επανέλαβε ότι η Ιταλία δεν έχει καμία πρόθεση να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία για τη διασφάλιση μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Τον περασμένο μήνα, η Γαλλία και η Βρετανία υπέγραψαν δήλωση προθέσεων για τη μελλοντική ανάπτυξη πολυεθνικών δυνάμεων στην Ουκρανία, μετά την επίτευξη εκεχειρίας.



Πηγή: skai.gr

