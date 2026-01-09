Μπαράζ επιθέσεων εξαπέλυσε τη διάρκεια τη νύχτας η Ρωσία στην Ουκρανία, πλήττοντας με drones το Κίεβο - όπου 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους - και εξαπολύοντας πυραύλους στην πόλη Λβιβ, στα δυτικά.

Σήμερα, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι έπληξε με πυραύλους Oreshnik (Ορεσνίκ) την Λβιβ, ως «αντίποινα» στην πρόσφατη επίθεση με drones στην κατοικία του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην περιοχή του Νόβγκοροντ – η οποία όμως δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ από ανεξάρτητες πηγές.

⚡️ ⚡️⚡️BREAKING: RUSSIA CONFIRMS STRIKE ON UKRAINE WITH “ORESHNIK”



Russia’s Ministry of Defense claimed the strike was a so-called “retaliation” for an attack on Putin’s residence — an attack that never actually happened.



Russian officials warn that such actions by Kyiv will… pic.twitter.com/coOxaEfLTa — NEXTA (@nexta_tv) January 9, 2026

Η πρώτη φορά που πύραυλος αυτού του τύπου εκτοξεύτηκε εναντίον της Ουκρανίας ήταν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο (ανατολικά) τον Νοέμβριο του 2024.

Διεθνή μέσα ανέφεραν νωρίτερα ότι βαλλιστικός πύραυλος μεσαίας εμβέλειας (IRBM) Ορέσνικ με τεχνολογία MIRV, χτύπησε την περιοχή Λβιβ, μόλις 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, στις 11:45 μ.μ. τοπική ώρα.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο καταγράφεται ομοβροντία επιθέσεων MIRV.

🚨 BREAKING 🇷🇺💥🇺🇦



Russia has reportedly struck the city of Lviv using the Oreshnik intermediate range ballistic missile.



The missile flew roughly 1,800 km in just 12 to 13 minutes, reaching speeds over 10,000 km per hour.

Oreshnik is believed to travel at hypersonic speeds… pic.twitter.com/NCPmkqceee — Defense Intelligence (@DI313_) January 9, 2026

Πρόκειται για έναν νέο τύπο υπερηχητικού πυραύλου ικανού να φέρει πυρηνική γόμωση.

