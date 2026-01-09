Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρωσία: Πλήξαμε με πυραύλους Oreshnik τη Λβιβ, ως αντίποινα στην επίθεση σε κατοικία του Πούτιν 

Η Μόσχα επιβεβαίωσε τις αναφορές για πλήγμα με τον βαλλιστικό, υπερηχητικό πύραυλο μεσαίας εμβέλειας - Σε βίντεο καταγράφεται ομοβροντία επιθέσεων MIRV

λβιβ

Μπαράζ επιθέσεων εξαπέλυσε τη διάρκεια τη νύχτας η Ρωσία στην Ουκρανία, πλήττοντας με drones το Κίεβο - όπου 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους - και εξαπολύοντας πυραύλους στην πόλη Λβιβ, στα δυτικά. 

Σήμερα, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι έπληξε με πυραύλους Oreshnik (Ορεσνίκ) την Λβιβ, ως «αντίποινα» στην πρόσφατη επίθεση με drones στην κατοικία του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην περιοχή του Νόβγκοροντ – η οποία όμως δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ από ανεξάρτητες πηγές.

Η πρώτη φορά που πύραυλος αυτού του τύπου εκτοξεύτηκε εναντίον της Ουκρανίας ήταν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο (ανατολικά) τον Νοέμβριο του 2024.

Διεθνή μέσα ανέφεραν νωρίτερα ότι βαλλιστικός πύραυλος μεσαίας εμβέλειας (IRBM) Ορέσνικ με τεχνολογία MIRV, χτύπησε την περιοχή Λβιβ, μόλις 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, στις 11:45 μ.μ. τοπική ώρα.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο καταγράφεται ομοβροντία επιθέσεων MIRV.

Πρόκειται για έναν νέο τύπο υπερηχητικού πυραύλου ικανού να φέρει πυρηνική γόμωση.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία πύραυλος Oreshnik
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark