Στους προϊσταμένους των ΔΟΥ, των ελεγκτικών κέντρων, των τελωνείων όλης της Ελλάδας, καθώς και των κεντρικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και υπηρεσιών απευθύνθηκε σήμερα ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.

Μέσω τηλεδιάσκεψης, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς όλους, λέγοντας ότι ο κάθε προϊστάμενος είναι υπεύθυνος για την υπηρεσία, την οποία διευθύνει.

«Έχετε όλοι επιλεγεί με δυο ζητούμενα: εντιμότητα και αποτελεσματικότητα. Μην αφήνετε το ο,τιδήποτε να ακυρώνει τη δουλειά και την προσπάθεια όλων μας όλα αυτά τα χρόνια. Τόσο εσείς, όσο και οι συνάδελφοί σας έχετε υποχρέωση να περιφρουρείτε την ακέραια και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, με στόχο πάντα την εξυπηρέτηση του πολίτη με πλήρη διαφάνεια.

Όπως έχω δείξει από την πρώτη στιγμή, δεν ανέχομαι και δεν πρόκειται να ανεχθώ εστίες και συμπεριφορές διαφθοράς. Όπως δεν πρόκειται να ανεχθώ καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση πολιτών κι επιχειρήσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.