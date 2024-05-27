Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τους ηγέτες της Δύσης να πιέσουν τη Ρωσία για ειρήνη χρησιμοποιώντας «όλα τα απαραίτητα μέσα».

Μιλώντας στην Ισπανία, ο Ζελένσκι είπε ότι χρειάζεται να υπάρξει «απτός εξαναγκασμός της Ρωσίας», η οποία επιδιώκει «να καταστρέψει την Ουκρανία και να προχωρήσει».

Ο Ζελένσκι έχει πει εδώ και καιρό ότι δεν θα διαπραγματευτεί απευθείας με τη Ρωσία έως ότου οι δυνάμεις της Μόσχας εγκαταλείψουν όλη την ουκρανική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας.

Η έκκλησή του, ωστόσο, έρχεται καθώς η Ρωσία σημειώνει κέρδη έναντι της Ουκρανίας, με το Κίεβο να υποφέρει από έλλειψη όπλων που προμηθεύεται από τη Δύση.

Η Ρωσία δηλώνει δημόσια ότι είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες, υπό τον όρο ότι τα εδάφη που έχουν ήδη καταληφθεί στην Ουκρανία να παραμείνουν υπό τον έλεγχό της.

Παράλληλα, στη Μαδρίτη, ο Ζελένσκι προέτρεψε τους δυτικούς ηγέτες να άρουν τις απαγορεύσεις στα όπλα που προμηθεύεται η Ουκρανία από τους συμμάχους της ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χτυπήματα σε ρωσικό έδαφος.

Οι περισσότερες δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έχουν επιμείνει ότι το Κίεβο πρέπει να εστιάζει τις επιθέσεις του στις ρωσικές δυνάμεις που κατέχουν ουκρανικό έδαφος.

«Πρέπει να συνεργαστούμε και να ασκήσουμε πίεση όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και στους εταίρους μας για να μας δώσουν την ευκαιρία να αμυνθούμε ενάντια στη Ρωσία», είπε ο Ουκρανός ηγέτης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.