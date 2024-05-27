Ομοβροντία ρουκετών από τη Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε ομοβροντία ρουκετών στο βόρειο Ισραήλ, σε αντίποινα για ένα ισραηλινό πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο του νοτίου Λιβάνου, όπου σκοτώθηκε ένας άνθρωπος.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σημειώνονται σχεδόν καθημερινά εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Σήμερα, μαχητές της Χεζμπολάχ εκτόξευσαν «δεκάδες ρουκέτες τύπου Κατιούσα» στο βόρειο Ισραήλ, σε απάντηση για «την επίθεση του ισραηλινού εχθρού που έβαλε στο στόχαστρο το νοσοκομείο Σαλάχ Γαντούρ στο Μπιντ Τζμπέιλ» ανέφερε η οργάνωση στην ανακοίνωσή της.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε λίγο αργότερα ότι ήχησαν οι σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ.

Το εθνικό ειδησεογραφικό πρακτορείο του Λιβάνου (ANI) είχε μεταδώσει το πρωί ότι ένα «εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος» έπληξε με τηλεκατευθυνόμενο πύραυλο μια μοτοσικλέτα κοντά στο νοσοκομείο Σαλάχ Γαντούρ, στην κοινότητα Μπιντ Τζμπέιλ. Ως αποτέλεσμα σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν πολλοί άλλοι.

Το πρακτορείο δεν διευκρίνισε αν ο νεκρός ήταν άμαχος.

Το νοσοκομείο αυτό το διαχειρίζεται η Ισλαμική Επιτροπή Υγείας, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με το προσωπικό του, δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου καταδίκασε «το βάναυσο ισραηλινό πλήγμα» εναντίον του νοσοκομείου, χαρακτηρίζοντάς το «έγκλημα πολέμου».

Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου είδε μια καμένη μοτοσικλέτα κοντά στην είσοδο του νοσοκομείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.