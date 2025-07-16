Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε βιντεοσκοπημένη δήλωση με την οποία καλεί τα μέλη της κοινότητας των Δρούζων να μην διασχίσουν τα σύνορα με τη Συρία για να προσπαθήσουν να σώσουν τους αδελφούς τους που δέχονται επίθεση από τις δυνάμεις του συριακού καθεστώτος στην πόλη Σουέιντα.

«Συμπατριώτες μου Δρούζοι πολίτες του Ισραήλ, η κατάσταση στη Σουέιντα, η κατάσταση στη νοτιοδυτική Συρία, είναι πολύ σοβαρή», ανέφερε ο Νετανιάχου. «Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εργάζονται, η Πολεμική Αεροπορία εργάζεται, κι άλλες δυνάμεις εργάζονται. Εργαζόμαστε για να σώσουμε τους αδελφούς μας τους Δρούζους και να εξαλείψουμε τις συμμορίες του καθεστώτος» επισήμανε και πρόσθεσε:

«Και τώρα έχω ένα αίτημα από εσάς: Είστε πολίτες του Ισραήλ. Μην διασχίσετε τα σύνορα», λέει ο Νετανιάχου εν μέσω σκηνών χάους που εκδηλώνονται σήμερα στα σύνορα στα Υψίπεδα του Γκολάν.

«Ρισκάρετε τη ζωή σας. Μπορεί να δολοφονηθείτε, να σας απαγάγουν και βλάπτετε τις προσπάθειες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων. Γι' αυτό, σας ζητώ - επιστρέψτε στα σπίτια σας, αφήστε τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να δράσουν», ανέφερε.

