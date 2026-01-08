Η οργή στη Μινεσότα, αλλά και σε όλες τις ΗΠΑ, ξεχειλίζει για τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ (Renee Nichole Good), η οποία σκοτώθηκε χθες από πυρά της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια επιχείρησης – σκούπας.

Η κυβέρνηση Τραμπ κάνει λόγο για προσπάθεια «εγχώριας τρομοκρατίας», επειδή η άτυχη γυναίκα προσπάθησε να πατήσει και να σκοτώσει με το αυτοκίνητό της τον πράκτορα. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο πράκτορας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ευτυχώς γλίτωσε τη ζωή του, αν και σε επίμαχο βίντεο φαίνεται ο πάνοπλος αστυνομικός – αμέσως μετά τους πυροβολισμούς εναντίον της Γκουντ – να συνεχίζει κανονικά στον δρόμο τη δουλειά του.

Trump said that the ICE agent was hit, in the hospital and nearly killed by Renee Nicole Good. Oh, really? Here is that same officer AFTER shooting her in the face three times. Trump is LYING. Share this everywhere. pic.twitter.com/ZulyiHibjd — Now The End Begins (@NowTheEndBegins) January 8, 2026

Ο αστυνομικός πυροβόλησε την άτυχη γυναίκα σχεδόν εξ’ επαφής στο πρόσωπο, μέσα από το ανοιχτό παράθυρο του αυτοκινήτου της.

Σύμφωνα με βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, οι πράκτορες της ICE δεν επέτρεψαν σε έναν γιατρό να ελέγξει τον σφυγμό της γυναίκας, που κείτεται αναίσθητη και αιμόφυρτη μέσα στο ακινητοποιημένο αυτοκίνητο.

Γιατρός: Μπορώ να ελέγξω τον σφυγμό της;

Πράκτορας: ΟΧΙ!, Κάνε πίσω!

Γιατρός: Είμαι γιατρός!

Πράκτορας: Δεν με νοιάζει!

💢 A US woman named Renee Nicole Good was shot dead by an Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent during a fatal enforcement operation in Minnesota



🎥 Agents denying a self-identified physician access to the victim and telling bystanders to 'just relax' pic.twitter.com/GMqAzmhXSB — Anadolu English (@anadoluagency) January 8, 2026

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χιλιάδες πολίτες, αξιωματούχοι αλλά και μέλη του Κογκρέσου, όπως ο Έρικ Σουάλγουελ χαρακτήρισαν «δολοφονία» τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας και απαίτησαν να λογοδοτήσουν οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι.

Ο θάνατος της Γκουντ έχει πυροδοτήσει διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα, με πολλούς ανθρώπους να κρατούν πλακάτ που γράφουν «Δικαιοσύνη για τη Ρενέ».

Ποια ήταν η Ρενέ Νικόλ Γκουντ

Η αδικοχαμένη 37χρονη ήταν μητέρα τριών μικρών παιδιών από το Κολοράντο, που είχε μετακομίσει στη Μινεάπολη με την σύντροφό της μόλις πέρυσι.

Δεν είχε ποτέ πρόβλημα με την αστυνομία για οτιδήποτε αφορούσε την επιβολή του νόμου, πέρα ​​από ένα πρόστιμο της τροχαίας.

Βραβευμένη ποιήτρια, καλλιτέχνης και ερασιτέχνης μουσικός - έπαιζε κιθάρα - η Γκουντ ήταν «νόμιμη παρατηρήτρια»των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), σύμφωνα με τη γερουσιαστή της Μινεσότα Τίνα Σμιθ και τις τοπικές αρχές.

«Μόλις είχε αφήσει τον γιο της στο σχολείο και γύριζε σπίτι»

Η Γκουντ ήταν μητέρα τριών παιδιών: είχε δύο παιδιά, ένα 15χρονο και ένα 12χρονο, από τον πρώτο της γάμο και ένα 6χρονο αγοράκι από τον δεύτερο σύζυγό της, βετεράνου του στρατού, ο οποίος πέθανε το 2023.

Το παιδάκι αυτό είναι πλέον ορφανό και από τους δύο γονείς. «Δεν υπάρχει κανείς άλλος στη ζωή του», δήλωσε ο παππούς του παιδιού

Η Γκουντ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στο Κολοράντο και - μετά τον θάνατο του δεύτερου συζύγου της - μετακόμισε για λίγο στο Κάνσας, για να ζήσει με τους γονείς της.

Στη συνέχεια, μετακόμισε στη Μινεάπολη με τον 6χρονο γιο της, για να κάνει μία νέα αρχή.

Ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί για την ασφάλεια των παιδιών τους, δήλωσε στο ΑΡ ότι η Ρενέ μόλις είχε αφήσει τον 6χρονο γιο της στο σχολείο την Τετάρτη και οδηγούσε προς το σπίτι με την νυν σύντροφό της, όταν συνάντησαν την ομάδα πρακτόρων της ICE στο δρόμο τους.

«Η Ρενέ ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ», δήλωσε συντετριμμένη η μητέρας της, Ντόνα Γκάνγκερ, στην εφημερίδα Minnesota Star Tribune.

«Ήταν εξαιρετικά συμπονετική και στοργική. Φρόντιζε τους ανθρώπους σε όλη της τη ζωή. Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος» είπε χαρακτηριστικά.

«Είχε μια καλή ζωή, αλλά μια δύσκολη ζωή», δήλωσε ο ο πατέρας της Τιμ Γκάνγκερ στην εφημερίδα Washington Post. «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος» κατέληξε.



