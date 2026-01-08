Νέα νύχτα ταραχών έχει ξεσπάσει στο Ιράν, με την Τεχεράνη να «φλέγεται» από τις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος. Οι μαζικές αντικαθεστωτικές διαμαρτυρίες συνεχίζονται για 12η μέρα, και έχουν διαδοθεί σε όλες τις πόλεις του Ιράν, ενώ στην ιρανική πρωτεύουσα συγκεντρώθηκε κόσμος στους δρόμους μετά από κάλεσμα του εξόριστου πρίγκιπα διαδόχου της χώρας για μαζική διαδήλωση, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Δεκάδες άνθρωποι (τουλάχιστον 45) έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες έχουν συλληφθεί. Παρά ταύτα, οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται.

Στο Γκοργκάν, στα βόρεια της χώρας, διαδηλωτές εισέβαλαν στην έδρα του κυβερνήτη και έβαλαν φωτιά στο κτίριο. Αστυνομικά οχήματα έχουν καεί σε πολλές πόλεις. Στο Ισφαχάν, διαδηλωτές πυρπόλησαν το κτίριο της κρατικής ραδιοτηλεόρασης.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, οι διαδηλωτές έχουν ήδη πάρει τον έλεγχο τριών πόλεων. Η τελευταία είναι η πόλη Καράτζ, με πληθυσμό ενός εκατομμυρίου κατοίκων. Περσικά τηλεοπτικά δίκτυα, που η έδρα τους είναι εκτός του Ιράν, και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετέδωσαν επίσης εικόνες από μεγάλες διαδηλώσεις σε άλλες πόλεις, όπως η Ταμπρίζ, στον βορρά, και η ιερή πόλη Μασχάντ, στα ανατολικά.

Οι αντικαθεστωτικές διαμαρτυρία αποτελούν την πρώτη δοκιμασία για το κατά πόσον η ιρανική κοινή γνώμη θα μπορούσε να επηρεαστεί από τον πρίγκιπα διάδοχο Ρεζά Παχλεβί, του οποίου ο πατέρας έφυγε από το Ιράν λίγο πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των αναταραχών

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, μεταξύ αυτών οκτώ ανήλικοι, έχουν σκοτωθεί από την αρχή των κινητοποιήσεων στο Ιράν, στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία.

«Η καταστολή επεκτείνεται και γίνεται κάθε ημέρα βιαιότερη», δήλωσε ο διευθυντής της ΜΚΟ Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, προσθέτοντας πως «εκατοντάδες» άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 2.000 έχουν συλληφθεί.

Η χθεσινή ήταν η φονικότερη ημέρα των κινητοποιήσεων, που διαρκούν ήδη 12 ημέρες, με 13 νεκρούς διαδηλωτές.

Από την πλευρά τους, ιρανικά ΜΜΕ και οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς από την έναρξη των διαδηλώσεων, μεταξύ αυτών μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Έκκληση για αυτοσυγκράτηση απευθύνει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν απηύθυνε σήμερα έκκληση να επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση» απέναντι στις διαδηλώσεις.

«Κάθε βίαιη ή καταναγκαστική συμπεριφορά πρέπει να αποφευχθεί», δήλωσε σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του, απευθύνοντας έκκληση να επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση», να υπάρξει «διάλογος» και οι αρχές «να ακούσουν τις διεκδικήσεις του λαού».

Χωρίς ίντερνετ το Ιράν

Το Ιράν που συγκλονίζεται εδώ και 12 ημέρες από ένα κίνημα διαμαρτυρίας κατά των κυβερνώντων, αντιμετωπίζει «αυτήν τη στιγμή μια διακοπή του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα», έγινε νωρίτερα γνωστό από τη μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks, βασιζόμενη σε «δεδομένα σε πραγματικό χρόνο».

«Αυτό το περιστατικό ακολουθεί μια σειρά μέτρων ψηφιακής λογοκρισίας ολοένα και πιο αυστηρών, που στοχεύουν τις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και εμποδίζουν το δικαίωμα του κοινού να επικοινωνήσει σε μια κρίσιμη στιγμή», γράφει το Netblocks στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

The first government building in the Iranian capital of Tehran is on fire. pic.twitter.com/jjNyZHwa69 — (((Tendar))) (@Tendar) January 8, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.