Συρία: Aπαγόρευση κυκλοφορίας σε έξι συνοικίες του Χαλεπίου

Οι συριακές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα απαγόρευση της κυκλοφορίας σε συνοικίες του Χαλεπίου, εκ των οποίων οι δύο είναι κουρδικές, αυτής της πόλης της βόρειας Συρίας, κατά την τρίτη ημέρα των σφοδρών μαχών μεταξύ του στρατού και των κουρδικών δυνάμεων.

"Πλήρης απαγόρευση της κυκλοφορίας" κηρύχθηκε στις κουρδικές συνοικίες Ασραφίεχ και Σέιχ Μάκσουντ, καθώς και σε τέσσερις γειτονικές συνοικίες, "από σήμερα το βράδυ και μέχρι νεωτέρας", σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών της επαρχίας του Χαλεπίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

