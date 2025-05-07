Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ξεκινά σήμερα τετραήμερη επίσκεψη στη Ρωσία με την ευκαιρία των εορτασμών για τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης και των συμμάχων της επί της ναζιστικής Γερμανίας, ενώ αύριο, Πέμπτη, πρόκειται να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Σι, η χώρα του οποίου βρίσκεται σε εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, αναμένεται να υπογράψει πολλές συμφωνίες με τη Μόσχα προκειμένου οι δύο χώρες να εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο την «χωρίς όρια» στρατηγική τους συνεργασία.

Η Κίνα αγοράζει περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, στηρίζοντας τη ρωσική οικονομία μετά τις κυρώσεις που της επέβαλε η Δύση έπειτα από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Παρά τις πρόσφατες προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εξομαλυνθούν οι σχέσεις ΗΠΑ- Ρωσίας, ο Πούτιν αναμένεται να παρουσιάσει ενιαίο μέτωπο με τον Σι έναντι της Ουάσινγκτον, την κυριαρχία της οποίας στην παγκόσμια σκηνή αμφισβητούν τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία, οι οποίες προωθούν έναν περισσότερο πολυπολικό κόσμο.

Σε άρθρο του, που δημοσιεύθηκε σήμερα σε ρωσική εφημερίδα, ο Σι χαιρέτισε «την ανθεκτικότητα» των διμερών σχέσεων και εκτίμησε ότι η Κίνα και η Ρωσία πρέπει «να διατηρήσουν σθεναρά την μεταπολεμική παγκόσμια τάξη».

«Οι δύο πλευρές πρέπει από κοινού να αντισταθούν σε οποιαδήποτε προσπάθεια να διασαλευτεί και να υπονομευθεί η φιλία και η αμοιβαία εμπιστοσύνη Κίνας- Ρωσίας», υπογράμμισε ο Κινέζος πρόεδρος στο ενυπόγραφο άρθρο του, όπως μετέδωσε το κινεζικό κρατικό πρακτορείο Xinhua.

«Η Κίνα και η Ρωσία πάντα στήριζαν ένθερμα η μία την άλλη σε θέματα που αφορούν τα βασικά συμφέροντα και τις μεγαλύτερες ανησυχίες τους», πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε αυτή την εβδομάδα την επίσκεψη Σι «ένα από τα κεντρικά γεγονότα των ρωσοκινεζικών σχέσεων φέτος».

Συμφωνίες και στρατιωτική παρέλαση

Στη διάρκεια της συνάντησης του Σι με τον Πούτιν αύριο, Πέμπτη, «θα συζητηθούν τα πιο σημαντικά ζητήματα: η Ουκρανία και οι ρωσοαμερικανικές σχέσεις», αλλά και η ενεργειακή συνεργασία των χωρών τους, όπως και η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia 2 που θα τις συνδέει, επεσήμανε μιλώντας στους δημοσιογράφους ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ.

Ο Πούτιν και ο Σι θα εκδώσουν δύο κοινές ανακοινώσεις: μία για τις διμερείς σχέσεις Ρωσίας- Κίνας και μία άλλη για την «παγκόσμια στρατηγική σταθερότητα», προτού παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα στα τέλη Αυγούστου ή τις αρχές Σεπτεμβρίου, σημείωσε ο Ουσάκοφ.

Στη συνέχεια ο Σι θα παραστεί την Παρασκευή στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, στην οποία θα πάρουν μέρος και Κινέζοι στρατιώτες.

Και αυτό παρά τις προειδοποιήσεις της Ουκρανίας, η οποία θεωρεί κάθε συμμετοχή ξένου ηγέτη στους εορτασμούς στη Ρωσία για τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας και το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου ως «υποστήριξη σε ένα επιτιθέμενο κράτος», τη Ρωσία.

Σε ντοκιμαντέρ για τα 25 χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία, το οποίο μεταδόθηκε την Παρασκευή, ο Πούτιν επανέλαβε τον «στρατηγικής σημασίας» χαρακτήρα της συνεργασίας της Ρωσίας με την Κίνα.

Εξάλλου εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, σε σχόλιά του που μεταδόθηκαν από την κινεζική τηλεόραση, δήλωσε ότι ο Σι και ο Πούτιν θα συναντηθούν την ώρα που «η παγκόσμια τάξη γνωρίζει αυτή την περίοδο βαθιές αλλαγές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κοινή θέση της Μόσχας και του Πεκίνου συνίσταται στην αντίθεσή τους «στη μονομέρεια και τις ενέργειες εκφοβισμού», αλλά και στην «κοινή προώθηση ενός ίσου πολυπολικού κόσμου» και «μιας συμπεριληπτικής οικονομικής παγκοσμιοποίησης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

