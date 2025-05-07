Η αποκατάσταση των σχέσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία δεν είναι εύκολη, αλλά σημειώνεται πρόοδος σε αριθμό τομέων, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, όπως μεταδίδει σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Οι επαφές αποκαθίστανται και, δεδομένου ότι βρίσκονταν σε απόλυτη κατάσταση ερειπίων, το έργο σίγουρα δεν είναι εύκολο, αλλά σημειώνεται πρόοδος σε αριθμό τομέων», δήλωσε η Ζαχάροβα, σύμφωνα με το TASS.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.