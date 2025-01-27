Οι υπουργοί Εξωτερικών των 27 συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη για τη χαλάρωση των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Συρίας, ανακοίνωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας, μετά το πέρας των εργασιών του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

«Αυτό θα έδινε ώθηση στην οικονομία της Συρίας και θα τη βοηθούσε να ξανασταθεί στα πόδια της», είπε η Κ. Κάλας και εξήγησε ότι «καθώς στοχεύουμε να προχωρήσουμε γρήγορα, η αναστολή των κυρώσεων μπορεί να ανατραπεί αν γίνουν τα λάθος βήματα» από την πλευρά των νέων συριακών αρχών. Πρόσθεσε ότι η χαλάρωση των κυρώσεων θα γίνει «βήμα προς βήμα» και ανάλογα με το εάν οι ενέργειες των νέων αρχών της χώρας βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Εξήγησε ότι η ΕΕ είναι πρόθυμη να χαλαρώσει αρχικά τις κυρώσεις που θα επιτρέψουν να ξεκινήσει η οικοδόμηση της χώρας, για παράδειγμα στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών.

Εξάλλου, η Κ. Κάλας ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ κατέληξε σε συμφωνία για την εκ νέου ενεργοποίηση της αποστολής ευρωπαϊκής βοήθειας (EUBAM) στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα, μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου. Η ίδια διευκρίνισε ότι η αποστολή αυτή θα ξαναρχίσει από το Φεβρουάριο.

«Όλοι συμφωνούν ότι η EUBAM στη Ράφα μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην υποστήριξη της κατάπαυσης του πυρός», είπε και πρόσθεσε ότι «αυτό θα επιτρέψει σε έναν αριθμό τραυματιών να εγκαταλείψουν τη Γάζα και να λάβουν ιατρική περίθαλψη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

