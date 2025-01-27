Λογαριασμός
Ινδία: Κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου στο Δελχί - Φόβοι για αρκετούς εγκλωβισμένους (Βίντεο)

Η πρώτη ενημέρωση από την αστυνομία έκανε λόγο για εγκλωβισμένους εργάτες στα ερείπια υπό ανέγερση κτιρίου στην περιοχή Μπουράρι

Ινδία

Περισσότεροι από δέκα άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια τετραώροφου κτιρίου που κατέρρευσε απόψε στο Δελχί, αλλά εκφράζονται φόβοι ότι άλλοι 12-15 παραμένουν εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα, σύμφωνα με την ινδική αστυνομία.

Η πρώτη ενημέρωση από την αστυνομία έκανε λόγο για εγκλωβισμένους εργάτες στα ερείπια υπό ανέγερση κτιρίου στην περιοχή Μπουράρι. Ωστόσο, αργότερα έγινε γνωστό πως μεταξύ των διασωθέντων είναι παιδιά. «Πυροσβέστες διέσωσαν δύο κορίτσια, ηλικίας 6 και 14 ετών, τα οποία διακομίστηκαν σε νοσοκομείο», ανακοίνωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Δελχί, Ατούλ Γκαργκ.

Τα αίτια της κατάρρευσης του τετραώροφου κτιρίου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

