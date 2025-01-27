Περισσότεροι από δέκα άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια τετραώροφου κτιρίου που κατέρρευσε απόψε στο Δελχί, αλλά εκφράζονται φόβοι ότι άλλοι 12-15 παραμένουν εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα, σύμφωνα με την ινδική αστυνομία.

Over 15 fire tenders and several ambulances have reached Delhi's #Burari to rescue people after a 4-storey residential building collapsed.#Delhi Fire Department said that so far two people have been rescued while others are still feared to be trapped.



The building is said to… pic.twitter.com/JB7voaAEIW — All India Radio News (@airnewsalerts) January 27, 2025

Η πρώτη ενημέρωση από την αστυνομία έκανε λόγο για εγκλωβισμένους εργάτες στα ερείπια υπό ανέγερση κτιρίου στην περιοχή Μπουράρι. Ωστόσο, αργότερα έγινε γνωστό πως μεταξύ των διασωθέντων είναι παιδιά. «Πυροσβέστες διέσωσαν δύο κορίτσια, ηλικίας 6 και 14 ετών, τα οποία διακομίστηκαν σε νοσοκομείο», ανακοίνωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Δελχί, Ατούλ Γκαργκ.

Τα αίτια της κατάρρευσης του τετραώροφου κτιρίου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.