Εκατοντάδες παιδιά από την πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας θα μεταφερθούν στη Μεγάλη Βρετανία για ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με σχέδιο που έχει καταρτίσει το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Έως και 300 παιδιά θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από τη Γάζα και να τους προσφερθεί ιατρική φροντίδα στη Βρετανία ενώ τα σχέδια αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ανακοινωθούν εντός εβδομάδων.

Σύμφωνα με τους Sunday Times του Λονδίνου, ένας γονέας ή κηδεμόνας θα συνοδεύει κάθε παιδί, όπως και αδέλφια εάν είναι αναγκαίο.

Το βρετανικό ΥΠΕΞ θα διεξάγει βιομετρικούς ελέγχους και ελέγχους ασφαλείας προτού ταξιδέψουν.

Το σχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης θα υλοποιηθεί «παράλληλα» με μια πρωτοβουλία του Project Pure Hope, μιας οργάνωσης που σκοπεύει να φέρει άρρωστα και τραυματισμένα παιδιά της Γάζας στη Βρετανία, ιδιωτικά, προκειμένου να υποβληθούν σε θεραπείες.

Περισσότερα από 50.000 παιδιά εκτιμάται πως έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με την UNICEF.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως το Ηνωμένο Βασίλειο «επιταχύνει επειγόντως» τις προσπάθειες να μεταφερθούν παιδιά από τη Γάζα για θεραπεία.

Ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε: «Προωθούμε σχέδια να απομακρύνουμε περισσότερα παιδιά από τη Γάζα, τα οποία χρειάζονται επείγουσα ιατρική φροντίδα, μεταξύ άλλων φέρνοντάς τα στη Βρετανία για εξειδικευμένη θεραπεία εκεί, κάτι που αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη φροντίδα τους. Εργαζόμαστε σε τέτοιο ρυθμό ώστε να το κάνουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα, με περαιτέρω λεπτομέρειες να παρουσιάζονται εν ευθέτω χρόνω».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

