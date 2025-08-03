Viral βίντεο: Γλάρος αρπάζει μπριζόλα, αξίας 100 ευρώ

Φανταστείτε να είστε με το ταίρι σας σε ένα υπέροχο (και πανάκριβο) παραλιακό εστιατόριο και να απολαμβάνετε το μεσημεριανό σας, όταν ξαφνικά να ορμάει στο τραπέζι σας ένας γλάρος και να αρπάζει το φαγητό σας!

Αυτό ακριβώς έπαθε ένα ζευγάρι στις Κάννες.

Η χρήστης του TikTok @tunmiseexoxo και ο φίλος της έτρωγαν στον εξωτερικό χώρο ενός εστιατορίου όταν ένας γλάρος προσγειώθηκε ξαφνικά στο τραπέζι τους, αρπάζοντας από το πιάτο τους ένα ζουμερό φιλέτο, αξίας 100 ευρώ (135 δολάρια περίπου).

Η @tunmiseexoxo ούρλιαξε από τον τρόμο της και ανέβασε το βίντεο της ξεκαρδιστικής στιγμής στα social media, το οποίο έγινε φυσικά viral.



