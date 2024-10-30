Η Βόρεια Κορέα ενδέχεται να εκτοξεύσει διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM) ή ακόμη και να προχωρήσει σε άλλη μια πυρηνική δοκιμή, με αφορμή τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τις συνομιλίες που είχε στην Ουάσινγκτον με τον αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν, ο Κιμ Γιονγκ-ουν υποστήριξε ότι θεωρεί «πολύ πιθανό το ενδεχόμενο» η Πιονγκγιάνγκ να επιχειρήσει μια θεαματική κίνηση «κατά την περίοδο των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, πριν ή μετά». Ενδεχομένως να είναι «είτε η εκτόξευση ενός ICBM είτε η έβδομη πυρηνική δοκιμή τους», είπε ο νοτιοκορεάτης υπουργός Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

