Η Asda, η Snapchat, το Reddit, η NatWest και το Minecraft είναι μεταξύ των ιστότοπων που αντιμετώπισαν τα περισσότερα προβλήματα λόγω της διακοπής λειτουργίας της Microsoft τις προηγούμενες ώρες (Snapchat και Reddit κυρίως την προηγούμενη εβδομάδα).

Ο ιστότοπος παρακολούθησης διακοπών Downdetector κατέγραψε χιλιάδες αναφορές για προβλήματα σε διάφορες ιστοσελίδες και νωρίτερα ανακοίνωσε πως τα προβλήματα μειώνονται σταδιακά.

Η πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους της εταιρείας, Azure, που υποστηρίζει μεγάλο μέρος του διαδικτύου, ανέφερε «υποβάθμιση ορισμένων υπηρεσιών» στις 16:00 GMT. Η εταιρεία ανέφερε ότι αυτό οφειλόταν σε «προβλήματα DNS», την ίδια βασική αιτία με τη μεγάλη διακοπή λειτουργίας της Amazon Web Services την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τη σελίδα κατάστασης της εταιρείας, μια πρόσφατη αλλαγή διαμόρφωσης σε τμήμα της υποδομής του Azure προκάλεσε τη διακοπή.

«Εφαρμόζουμε πολλαπλές στρατηγικές αποκατάστασης, μεταξύ των οποίων η ανακατεύθυνση της κυκλοφορίας μακριά από την επηρεασμένη υποδομή και ο αποκλεισμός της αλλαγής που προκάλεσε το πρόβλημα», ανέφερε η Microsoft 365.

Η διακοπή λειτουργίας της Microsoft 365 είχε μειωθεί στους 4.332 χρήστες που ανέφεραν προβλήματα έως τη 1:07 μ.μ. (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ), από σχεδόν 11.700 νωρίτερα.

Σύμφωνα με τη σελίδα κατάστασης, οι χρήστες δεν μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365 και παρατηρούσαν καθυστερήσεις κατά την πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες. Αντιμετώπιζαν επίσης προβλήματα με πρόσθετα (add-ins) και τη δικτυακή συνδεσιμότητα στο Outlook.

Ο αριθμός των χρηστών που ανέφεραν προβλήματα με το Azure είχε μειωθεί σε 4.584 έως τη 1:07 μ.μ. (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ), από πάνω από 18.000 στο αποκορύφωμα, σύμφωνα με το Downdetector, το οποίο παρακολουθεί διακοπές λειτουργίας συγκεντρώνοντας αναφορές κατάστασης από διάφορες πηγές.

Προβλήματα και σε αεροπορική εταιρεία

Η Alaska Airlines (ALK.N) ανακοίνωσε ότι ο ιστότοπός της και η εφαρμογή της τέθηκαν εκτός λειτουργίας την Τετάρτη, λίγες ημέρες μετά από μια τεχνολογική βλάβη που είχε καθηλώσει τα αεροσκάφη της σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι η πιο πρόσφατη διακοπή προήλθε από μια παγκόσμια βλάβη που επηρεάζει την πλατφόρμα Azure της Microsoft (MSFT.O), η οποία έχει πλήξει βασικά συστήματα, μεταξύ των οποίων και τους ιστότοπούς της.

Το ζήτημα εξετάζεται, ανέφερε η εταιρεία στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), απαντώντας σε πελάτες που αντιμετώπιζαν δυσκολίες κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο της εταιρείας.

Η καθήλωση των πτήσεων που προκλήθηκε από την τεχνολογική βλάβη της περασμένης εβδομάδας ανάγκασε την εταιρεία να ακυρώσει περισσότερες από 400 πτήσεις και να διαταράξει τα ταξίδια άνω των 49.000 επιβατών.

Οι μετοχές της Alaska σημείωσαν πτώση περίπου 2% στις απογευματινές συναλλαγές.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.