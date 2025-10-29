Σουδάν: Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν συστηματικές εκτελέσεις στην Ελ Φάσερ

Αναφορές για εθνοτικά στοχευμένες μαζικές σφαγές και ωμότητες συγκλονίζουν το Νταρφούρ, καθώς οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) κατέλαβαν την πόλη Ελ Φάσερ, προκαλώντας διεθνή ανησυχία για κλιμάκωση της βίας με χαρακτηριστικά γενοκτονίας στη δυτική περιοχή του Σουδάν.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε έκκληση για κατάπαυση του πυρός στο Σουδάν, μετά τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για τον θάνατο τουλάχιστον 460 ανθρώπων σε ένα μαιευτήριο της Ελ Φάσερ, της πόλης που κατέλαβαν οι παραστρατιωτικοί στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Οι ειδικοί εκφράζουν φόβους για μια νέα διχοτόμηση του Σουδάν και την επανάληψη των σφαγών που αιματοκύλισαν το Νταρφούρ στις αρχές του αιώνα.

Το Εργαστήριο Ανθρωπιστικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Yale (HRL) επιβεβαιώνει νέα στοιχεία για μαζικές δολοφονίες τις τελευταίες 48 ώρες, αφότου οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) κατέλαβαν την πόλη Ελ Φάσερ.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα περιστατικά περιλαμβάνουν επιβεβαιωμένες εκτελέσεις γύρω από το σαουδαραβικό Νοσοκομείο, καθώς και μια έως τώρα αδημοσίευτη πιθανή μαζική δολοφονία σε κέντρο κράτησης της RSF που βρίσκεται στο πρώην Παιδιατρικό Νοσοκομείο στην ανατολική Ελ Φάσερ.

Το HRL του Yale καταλήγει ότι οι συστηματικές εκτελέσεις στην περιοχή γύρω από το χωμάτινο τείχος (berm), στα περίχωρα της πόλης, εξακολουθούν να συνεχίζονται.

Ο Ναθάνιελ Ρέιμοντ, εκτελεστικός διευθυντής του Εργαστηρίου, δήλωσε ότι δορυφορικές εικόνες δείχνουν πτώματα στο έδαφος και αποχρωματισμούς κόκκινου χρώματος, ενδείξεις αιματοχυσίας.

Σύγκρινε μάλιστα το επίπεδο βίας στην Ελ Φάσερ με τις πρώτες 24 ώρες της γενοκτονίας στη Ρουάντα.

Πρώην Παιδιατρικό Νοσοκομείο, Ελ Φάσερ

Μαιευτήριο Σαουδικής Αραβίας, Ελ Φάσερ

Ανάλυση δορυφορικών εικόνων της 28ης Οκτωβρίου 2025 από τις εγκαταστάσεις της Ερυθράς Ημισελήνου του Σουδάν στην Ελ Φάσερ δείχνει την εμφάνιση νέων λευκών και σκοτεινών αντικειμένων που δεν υπήρχαν στις εικόνες της 27ης Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

