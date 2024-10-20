Μιανμάρ: Προξενείο της Κίνας γίνεται στόχος

Έκρηξη προκάλεσε ελαφριές φθορές προχθές Παρασκευή το βράδυ στο προξενείο της Κίνας στη Μανταλέι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, χωρίς να υπάρξουν θύματα, ενημέρωσαν χθες Σάββατο οι αρχές, κάνοντας λόγο περί ενέργειας «τρομοκρατών».

Η ασφάλεια διαπίστωσε πως έγινε «έκρηξη», ανακοίνωσε το στρατιωτικό καθεστώς, που κατέλαβε την εξουσία με το πραξικόπημα του Φεβρουαρίου του 2021, σε ανακοίνωσή του με την οποία επέρριψε την ευθύνη σε «τρομοκράτες».

«Περίπου 60 εκατοστά» κεραμιδιών της στέγης του διώροφου ακινήτου υπέστησαν «ζημιά», κατά την ανακοίνωση της χούντας.

Διενεργείται έρευνα σε συντονισμό με τους διπλωμάτες του προξενείου, πάντα σύμφωνα με το καθεστώς.

Αξιωματούχος στη Μανταλέι επιβεβαίωσε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο πως υπήρξε «συμβάν στο κινεζικό προξενείο (...) αργά το βράδυ».

«Δεν είχαμε κανέναν τραυματία», καθησύχασε ο αξιωματούχος, χωρίς να διευκρινίσει τη φύση του συμβάντος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Irrawaddy, εκσφενδονίστηκε χειροβομβίδα εναντίον του κτιρίου, το οποίο γενικά φρουρείται από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η πρεσβεία της Κίνας στη Ρανγκούν δεν αντέδρασε όταν ερωτήθηκε σχετικά με το συμβάν από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Κίνα συγκαταλέγεται στους λιγοστούς υποστηρικτές σε διεθνές επίπεδο του στρατιωτικού καθεστώτος της πάλαι ποτέ Βιρμανίας: το προμηθεύει ιδίως με όπλα. Έχει ταχθεί υπέρ του σχεδίου του να οργανώσει νέες εκλογές, ώστε η χώρα, που σπαράσσεται από εμφύλιο πόλεμο μετά το πραξικόπημα, να αρχίσει διαδικασία «μετάβασης στη δημοκρατία».

Αναλυτές σημειώνουν πάντως πως παράλληλα, το Πεκίνο διατηρεί ανοικτούς διαύλους με ένοπλες οργανώσεις μειονοτικών ανταρτών που δρουν στη Μιανμάρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

