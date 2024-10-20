Γερμανία: Σύλληψη Λίβυου που φέρεται να σχεδίαζε επίθεση στην πρεσβεία του Ισραήλ

Λίβυος που βαραίνουν υποψίες ότι έχει ορκιστεί πίστη στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) και σχεδίαζε να διαπράξει επίθεση εναντίον της πρεσβείας του Ισραήλ στη Γερμανία συνελήφθη χθες Σάββατο, ενημέρωσε η γερμανική ομοσπονδιακή εισαγγελία το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Θεωρείται πως σχεδίαζε επίθεση εναντίον της πρεσβείας του Ισραήλ στο Βερολίνο», εξήγησε μια εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής εισαγγελίας. Εκτιμάται πως «υποστηρίζει τρομοκρατική οργάνωση στο εξωτερικό», πρόσθεσε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας πως αναφερόταν στο ΙΚ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Bild, οι αρχές διεξήγαγαν επιχείρηση έπειτα από πληροφορίες που έλαβαν από ξένη υπηρεσία πληροφοριών — δεν διευκρινίζεται ποια.

Μονάδα ειδικών επιχειρήσεων της αστυνομίας εισέβαλε σε διαμέρισμα στην πόλη Ζανκτ Αουγκουστίν (δυτικά), σύμφωνα με τις πληροφορίες της ταμπλόιντ. Ανακρίθηκαν ένοικοι του κτιρίου όπου βρίσκεται το διαμέρισμα και κατασχέθηκαν είδη που μπορεί να αποτελούν τεκμήρια, πάντα κατά την Μπιλτ.

Δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο το αν ο ύποπτος είχε προμηθευτεί οπλισμό ή πώς σχεδίαζε να διαπράξει την επίθεση.

Κατά δηλώσεις της εκπροσώπου της ομοσπονδιακής εισαγγελίας στο Γερμανικό Πρακτορείο, ο ύποπτος αναμένεται να προσαχθεί αργότερα σήμερα ενώπιον δικαστηρίου στην Καρλσρούη. Στην προκαταρκτική αυτή ακροαματική διαδικασία θα αποφασιστεί αν ο ύποπτος θα πρέπει να παραμείνει προφυλακισμένος όσο διενεργείται η έρευνα.

Ο ισραηλινός πρεσβευτής στη Γερμανία Ρον Πρόσορ ευχαρίστησε τις γερμανικές αρχές που «εγγυώνται την ασφάλεια της πρεσβείας μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

