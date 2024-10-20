ΟΗΕ: Οι Παλαιστίνιοι υφίστανται «ανείπωτη φρίκη» στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας

Οι Παλαιστίνιοι βιώνουν «απερίγραπτη φρίκη» στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, κατήγγειλε χθες Σάββατο το βράδυ η μεταβατική επικεφαλής υπηρεσίας του ΟΗΕ αρμόδιας για την ανθρωπιστική βοήθεια, Τζόις Μισούγια.

«Φρικιαστικές ειδήσεις από τη βόρεια Γάζα, όπου οι Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να υφίστανται ανείπωτη φρίκη υπό πολιορκία των (ενόπλων) δυνάμεων του Ισραήλ», ανέφερε μέσω X η 55χρονη τανζανή μικροβιολόγος η οποία διευθύνει το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών.

«Αυτές οι φρικαλεότητες πρέπει να σταματήσουν», υπογράμμισε η κυρία Μισούγια.

Ο στρατός του Ισραήλ διεξάγει αεροπορική και χερσαία επιχείρηση στο βόρειο τμήμα του μικροσκοπικού παλαιστινιακού θύλακα από την 6η Οκτωβρίου, για να αποτραπεί κατ’ αυτόν, η ανασύνταξη μονάδων της Χαμάς.

Η πολιορκία της ζώνης, που είχε ήδη υποστεί εκτεταμένες καταστροφές, έτρεψε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε φυγή ξανά, ενώ πάνω από 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέσα σε δυο εβδομάδες, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

«Στην Τζαμπάλια, κόσμος είναι παγιδευμένος κάτω από τα συντρίμμια κι οι εργαζόμενοι στις πρώτες βοήθειες αδυνατούν να τον φθάσουν», υπογράμμισε η Τζόις Μισούγια.

«Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι υφίστανται εξαναγκαστικό εκτοπισμό. Απόλυτα απαραίτητα αγαθά εξαντλούνται. Τα νοσοκομεία, πλημμυρισμένα ασθενείς, βομβαρδίζονται», συνέχισε.

Υπενθύμισε ότι δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, οι άμαχοι, οι τραυματίες και οι άρρωστοι, καθώς και το προσωπικό και οι εγκαταστάσεις του προσωπικού υγείας, πρέπει να προστατεύονται.

«Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να τηρείται», επέμεινε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

