Ανήσυχος δηλώνει ο Βρετανός πρωθυπουργός για την επίθεση στην κατοικία του Νετανιάχου

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και είπε πως έμαθε με ανησυχία σχετικά με το τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που εκτοξεύθηκε προς την ιδιωτική κατοικία του, στην Καισάρεια, ανέφερε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Νετανιάχου δήλωσε πως η απόπειρα της φιλοϊρανικής λιβανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ να δολοφονήσει τον ίδιον και τη σύζυγό του ήταν "σοβαρό λάθος".

"Οι πράκτορες του Ιράν που προσπάθησαν να δολοφονήσουν εμένα και τη σύζυγό μου έκαναν ένα σοβαρό λάθος και θα πληρώσουν υψηλό τίμημα" ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

