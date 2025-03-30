Επίσκεψη - έκπληξη του Φινλανδού προέδρου στο Μαρ-α-Λάγκο για συνάντηση με τον Τραμπ και... γκολφ

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό ταξίδι το Σάββατο στη Φλόριντα για να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας των χωρών τους και έπαιξαν γκολφ.

«Ο πρόεδρος Στουμπ και εγώ ανυπομονούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Φινλανδίας, και αυτό περιλαμβάνει την αγορά και την ανάπτυξη ενός μεγάλου αριθμού παγοθραυστικών που χρειάζονται οι ΗΠΑ, προσφέροντας ειρήνη και διεθνή ασφάλεια για τις χώρες μας και τον κόσμο», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Οι δύο πρόεδροι συναντήθηκαν για πρωινό, έπαιξαν γκολφ και γευμάτισαν μαζί. Συζήτησαν επίσης θέματα εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Στουμπ στο Ελσίνκι την περασμένη εβδομάδα.

Το γραφείο του Φινλανδού προέδρου ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η απροειδοποίητη επίσκεψη του Στουμπ με τον Τραμπ ήταν άτυπη. Ο Τραμπ έφτασε στο κτήμα του στο Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα το απόγευμα της Παρασκευής, προτού κατευθυνθεί στο κλαμπ του γκολφ που έχει στο West Palm Beach το πρωί του Σαββάτου για ένα τουρνουά γκολφ.

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ εντάχθηκε στην ομάδα γκολφ του Τραμπ, ανέφερε σε ανάρτηση στο X, στην οποία επαίνεσε επίσης τις ικανότητες του Στουμπ στο γκολφ.

Η συνάντηση του Τραμπ με τον Στουμπ πραγματοποιήθηκε μια ημέρα αφότου ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς πραγματοποίησε επίσκεψη στη Γροιλανδία χωρίς να έχει προσκληθεί.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα ενδιαφέρον για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Η κυβέρνηση της Δανίας αντιτίθεται σε μια τέτοια κίνηση, όπως και οι περισσότεροι κάτοικοι της Γροιλανδίας.

Ο Τραμπ είπε στο NBC News σε συνέντευξή του το Σάββατο ότι «δεν θα απέκλειε ποτέ τη στρατιωτική δύναμη» για να πετύχει τον στόχο του, αλλά είπε ότι πιστεύει ότι υπάρχει «μια καλή πιθανότητα» να γίνει χωρίς να καταφύγει στη βία.

Ερωτηθείς τι μήνυμα θα έστελνε η απόκτηση της Γροιλανδίας στη Ρωσία και στον υπόλοιπο κόσμο, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν το σκέφτομαι πραγματικά. Δεν με νοιάζει πραγματικά».

Η Φινλανδία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός παγοθραυστικών παγκοσμίως. Περίπου το 80% των πλοίων έχουν σχεδιαστεί από φινλανδικές εταιρείες και περίπου το 60% από αυτά έχουν κατασκευαστεί σε φινλανδικά ναυπηγεία.

Τον Νοέμβριο, ο Καναδάς, η Φινλανδία και η αμερικανική κυβέρνηση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν υπέγραψαν τη συμφωνία «Icebreaker Collaboration Effort» για να συνεργαστούν «για την ανάπτυξη παγκοσμίου κλάσης αρκτικών και πολικών παγοθραυστικών μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, πληροφοριών και πόρων».

Πριν από την επίσκεψή του, ο Στουμπ είχε πει ότι ήλπιζε να παίξει γκολφ με τον Τραμπ και ότι η διπλωματία των παγοθραυστικών θα μπορούσε να βοηθήσει τη Φινλανδία να διατηρήσει καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ και τον Τραμπ.

Η Φινλανδία μοιράζεται τα μακρύτερα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, το Ελσίνκι έκανε στροφή στην εξωτερική πολιτική που ακολουθούσε εδώ και δεκαετίας, αποφασίζοντας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ μαζί με τη Σουηδία.

Η συχνή κριτική του Τραμπ προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και η στροφή του προς την εξομάλυνση των σχέσεων με τη Ρωσία αναγκάζουν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες να ενισχύσουν τις δικές τους αμυντικές δαπάνες, αναφέρει το Reuters.

