Την έκταση της καταστροφής αποκαλύπτουν δορυφορικές φωτογραφίες στην πόλη Μανταλέι της Μιανμάρ, μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ.

Ο σεισμός έχει ισοπεδώσει μεγάλο μέρος της Μανταλέι, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας.

Δείτε δορυφορικές φωτογραφίες:

Ο αριθμός των νεκρών έχει αυξηθεί σε περισσότερους από 1.600, με τους κατοίκους ορισμένων περιοχών να δηλώνουν ότι αναγκάστηκαν να σκάβουν με γυμνά χέρια στα συντρίμμια για να βρουν επιζώντες.

Η έλλειψη εξοπλισμού, τα προβλήματα στις επικοινωνίες και οι κατεστραμμένοι δρόμοι και γέφυρες δυσχεραίνουν περαιτέρω τις προσπάθειες αναζήτησης επιζώντων.

Νωρίτερα, οι διασώστες ανέσυραν ζωντανή μια γυναίκα από τα συντρίμμια μιας πολυκατοικίας 12 ορόφων περίπου 30 ώρες μετά την κατάρρευσή της, αλλά ο Ερυθρός Σταυρός εκτιμά ότι πάνω από 90 άτομα μπορεί να βρίσκονται ακόμα παγιδευμένα εκεί.

Σε μια γειτονική περιοχή, οι διασώστες εντόπισαν τις σορούς 12 παιδιών προσχολικής ηλικίας και μιας δασκάλας κάτω από το κτίριο όπου στεγαζόταν νηπιαγωγείο.

Ρωγμές στην κύρια εθνική οδό που συνδέει τη μεγαλύτερη πόλη Γιανγκόν, την πρωτεύουσα Νέπιντο και το Μανταλέι έχουν προκαλέσει σοβαρές διακοπές στις μεταφορές, ανέφερε η Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

Υπάρχουν επίσης ελλείψεις σε ιατρικά εφόδια, όπως κιτ αντιμετώπισης τραυμάτων, σακούλες αίματος, αναισθητικά, βασικά φάρμακα και σκηνές για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Παρότι οι ομάδες διάσωσης επιχειρούν από χθες και η διεθνής βοήθεια έχει αρχίσει να εισέρχεται στη χώρα, η υποστήριξη δεν έχει φτάσει ακόμη στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, με τους απλούς πολίτες να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν επιζώντες με γυμνά χέρια.

Οι εργαζόμενοι στις ανθρωπιστικές οργανώσεις θα πρέπει να διασχίσουν κατεστραμμένους δρόμους και ρημαγμένες περιοχές, σε μια χώρα διχασμένη από τον εμφύλιο πόλεμο και την παρουσία ανταγωνιστικών φατριών, εμπόρων όπλων, διακινητών ανθρώπων και δικτύων ναρκωτικών. Παράλληλα, υπάρχει ο κίνδυνος ο στρατός να παρέμβει στη διανομή της βοήθειας, όπως ανέφεραν ειδικοί, ενώ ακόμη και η μεταφορά χρημάτων στη Μιανμάρ είναι περίπλοκη λόγω των κυρώσεων και των κανονισμών μεταφοράς χρημάτων.

Η χούντα ανακοίνωσε ότι 1.644 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 3.408 τραυματίστηκαν, ενώ 139 άτομα αγνοούνται, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Μιανμάρ, αν και εκτιμάται ότι αυτά τα νούμερα θα αυξηθούν. Ο σεισμός προκάλεσε επίσης τουλάχιστον 10 θανάτους στην Ταϊλάνδη, ενώ 78 άτομα αγνοούνται μετά την κατάρρευση ενός κτιρίου στην Μπανγκόκ, την πρωτεύουσα της χώρας.

Το επίκεντρο του σεισμού μεγέθους 7,7 Ρίχτερ βρισκόταν περίπου 20 χιλιόμετρα έξω από τη Μανταλέι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ με πληθυσμό 1,5 εκατομμύριο κατοίκους, και σε βάθος 10 χιλιομέτρων. Ακολούθησαν περισσότεροι από 24 μετασεισμοί, μεταξύ των οποίων ένας ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ, μόλις 12 λεπτά μετά την αρχική δόνηση.

«Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω», δήλωσε ο επικεφαλής της χούντας, στρατηγός Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, αργά το βράδυ της Παρασκευής. «Σε ορισμένες περιοχές, τα κτίρια έχουν καταρρεύσει και εξακολουθούμε να διεξάγουμε επιχειρήσεις διάσωσης».

Απηύθυνε έκκληση για «όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη στις συνεχιζόμενες προσπάθειες διάσωσης».



