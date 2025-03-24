Μιανμάρ: Η χούντα βομβάρδισε μια κλινική, σκοτώνοντας έντεκα ανθρώπους

Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ βομβάρδισε μια αυτοσχέδια κλινική, σε ένα απομονωμένο χωριό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έντεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας γιατρός και η σύζυγός του, ανέφεραν κάτοικοι της κοινότητας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το πραξικόπημα του 2021 βύθισε τη Μιανμάρ σε έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο μεταξύ της χούντας, των ανταρτών που αντιτίθεται στο στρατιωτικό καθεστώς και ενόπλων ομάδων, προερχόμενων από μειονότητες.

Σύμφωνα με τους κατοίκους, ο αεροπορικός βομβαρδισμός σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο χωριό Χνανχάρ, στην περιφέρεια Μαγκγουέι της δυτικής Μιανμάρ, σε μια ζώνη που επί του παρόντος ελέγχεται από τις αντικαθεστωτικές δυνάμεις.

«Το αεροπλάνο πετούσε πολύ χαμηλά και άκουσα μια ισχυρή έκρηξη ενώ προσπαθούσαμε να κρυφτούμε», είπε ένας κάτοικος που ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Όταν πήγα να καθαρίσω τον χώρο, δεν είδα παρά μόνο ανθρώπινα μέλη. Ήταν φρικτό, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτήν την εικόνα», πρόσθεσε.

Ο μάρτυρας και ένας άλλος κάτοικος της περιοχής είπαν ότι ένας γιατρός και η σύζυγός του περιλαμβάνονται στα 11 θύματα.

«Ο στρατός πολλαπλασιάζει τις αεροπορικές επιθέσεις τους τελευταίους μήνες και εμείς οι πολίτες φοβόμαστε πολύ», είπε ο κάτοικος.

Αν και ο στρατός έχει υποστεί μεγάλες εδαφικές απώλειες, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η πανίσχυρη πολεμική αεροπορία, με την τεχνική υποστήριξη της Ρωσίας, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την απώθηση των αντικυβερνητικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση ACLED, ο αριθμός των αεροπορικών πληγμάτων σε αμάχους αυξήθηκε τον περασμένο χρόνο, φτάνοντας τα 800, αριθμός τριπλάσιος σε σύγκριση με το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

