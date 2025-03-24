Ισραήλ: Σχέδια για μεγάλη χερσαία επίθεση στη Γάζα και κατάληψη περιοχών

Το Ισραήλ εξετάζει σχέδια για το ενδεχόμενο να εξαπολύσει μεγάλης κλίμακας χερσαία επίθεση στη Γάζα, η οποία θα περιλαμβάνει την αποστολή δεκάδων χιλιάδων στρατιωτών με στόχο την εκκαθάριση και κατάληψη μεγάλων περιοχών του θύλακα, σύμφωνα με το CNN που επικαλείται Ισραηλινό αξιωματούχο.

Η πιθανή ευρείας κλίμακας επιχείρηση είναι ένα από τα πολλά σενάρια που εξετάζει η ισραηλινή κυβέρνηση καθώς κλιμακώνει τις επιθέσεις στη Γάζα, με σκοπό να πιέσει τη Χαμάς να απελευθερώσει περισσότερους ομήρους χωρίς να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου.

Οι προσπάθειες της Αιγύπτου και του Κατάρ να αναβιώσουν την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, και μία πηγή ανέφερε ότι οι διαρροές για μεγάλη χερσαία επίθεση αποτελούν μέρος της ισραηλινής στρατηγικής για άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στη Χαμάς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι το Ισραήλ θα σταματούσε τις επιθέσεις του εάν η Χαμάς συμφωνούσε να απελευθερώσει περισσότερους ομήρους.

Ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός, υπό την ηγεσία του νέου και πιο επιθετικού αρχηγού του γενικού επιτελείου, αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, καταστρώνει σχέδια για ευρείας κλίμακας επιχείρηση στη Γάζα εδώ και εβδομάδες.

«Εάν δεν υπάρξουν νέες διαπραγματεύσεις για τους ομήρους, τότε η μόνη εναλλακτική που απομένει είναι η επανέναρξη των εχθροπραξιών», δήλωσε στο CNN ο πρώην επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Εγιάλ Χουλάτα. «Και υπάρχουν σοβαρά σχέδια».

Ενώ ο ισραηλινός στρατός έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες χερσαίες επιθέσεις στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι δυνάμεις του συχνά αποχωρούσαν μέσα σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες αφού εκδίωκαν τους μαχητές της Χαμάς από την εκάστοτε περιοχή. Χωρίς ισραηλινή στρατιωτική παρουσία, η Χαμάς συχνά επανεμφανιζόταν σε αυτές τις περιοχές, αναγκάζοντας τις ισραηλινές δυνάμεις να επιστρέψουν.

Σύμφωνα με ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, οι ισραηλινές δυνάμεις θα προχωρήσουν σε εκκαθάριση της Χαμάς από μεγάλες περιοχές της Γάζας και στη συνέχεια να τις καταλάβουν για να αποτρέψουν την ανασυγκρότησή της, ανέφεραν οι πηγές. Μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να οδηγήσει τον ισραηλινό στρατό σε μακροχρόνια κατοχή της περιοχής και σε μάχες με αντάρτικες ομάδες.

Μια επίθεση μεγάλης κλίμακας θα μπορούσε να περιλαμβάνει πέντε ισραηλινές μεραρχίες, δηλαδή περίπου 50.000 στρατιώτες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η κυβέρνηση κλιμακώνει την πίεση «για να επαναφέρει τη Χαμάς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους όρους του Ισραήλ», δήλωσε στο CNN ο απόστρατος στρατηγός Ισραέλ Ζιβ, ο οποίος υπηρέτησε για 35 χρόνια στον ισραηλινό στρατό, μεταξύ άλλων ως επικεφαλής επιχειρήσεων στο γενικό επιτελείο.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ήδη αρχίσει να προετοιμάζει το έδαφος για μεγαλύτερης κλίμακας χερσαίους ελιγμούς, ανακαταλαμβάνοντας το μισό του διαδρόμου Νετζαρίμ, ο οποίος χωρίζει τη βόρεια Γάζα από το υπόλοιπο της Λωρίδας, και προωθώντας στρατεύματα σε στρατηγικές τοποθεσίες στο βόρειο και νότιο τμήμα της.

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την Κυριακή τη δημιουργία μιας υπηρεσίας για τη διευκόλυνση οποιουδήποτε Παλαιστίνιου στη Γάζα που θα επιθυμούσε να συμμετάσχει σε «εθελοντική μετεγκατάσταση» σε τρίτες χώρες — αν και καμία χώρα δεν έχει συμφωνήσει να δεχτεί μετανάστες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει θέσει ως κεντρικό στόχο του πολέμου την εξάλειψη των στρατιωτικών και διοικητικών δυνατοτήτων της Χαμάς στη Γάζα, διακηρύσσοντας ότι θα επιτύχει «απόλυτη νίκη».

Ωστόσο, μια μεγάλης κλίμακας και μακροχρόνια ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στη Γάζα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ισχυρές αντιδράσεις από τους Ισραηλινούς πολίτες, καθώς η πλειοψηφία ζητά συμφωνία για την απελευθέρωση των 59 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, αντί της επιστροφής στον πόλεμο.

Το Ισραήλ, από τις αρχές Μαρτίου, έχει αποκλείσει κάθε είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, επιδεινώνοντας την ανθρωπιστική καταστροφή στον θύλακα.



Πηγή: skai.gr

