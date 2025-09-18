Ένα σύντομο βίντεο από διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης στη Βίγο της Γαλικίας, στην Ισπανία, κάνει το γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας χιλιάδες σχόλια στα social media.

Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε κατά τη διάρκεια κινητοποίησης ενάντια στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές.

Ενώ οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα υπέρ του παλαιστινιακού λαού, μια νεαρή κοπέλα η οποία συμμετείχε στη διαδήλωση, στάθηκε μπροστά σε έναν αστυνομικό, τον κοίταξε χαμογελαστά και του έκλεισε το μάτι. Ο αστυνομικός, αν και παρέμεινε στη θέση του, δεν κατάφερε να κρύψει το χαμόγελό του κάτω από το κράνος.

Για μια απρόσμενη «ρομαντική στιγμή» μέσα σε ένα φορτισμένο κλίμα έκαναν λόγο πολλοί χρήστες. Άλλοι, αντίθετα, είδαν στην κίνηση της κοπέλας σαν έναν τρόπο αντίστασης απέναντι στην ισχυρή παρουσία της αστυνομίας.

Δείτε το βίντεο:

👀Una manifestante “coquetea” con un policía durante una protesta propalestina: “Entre guiños y sonrisas, mantuvieron sus posiciones”



Ante los cánticos "Que Viva A Loita Do Pobo Palestino", la mujer lo mira fijamente y le dirige algunas palabras, acompañadas después de un guiño pic.twitter.com/KnMD2WdWDj — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) September 12, 2025

