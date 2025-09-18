Παλαιστίνια ΥΠΕΞ: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στέλνει μήνυμα στο Ισραήλ για «ψευδαισθήσεις κατοχής»

«Σημαντική» χαρακτήρισε την προσεχή αναγνώριση της Παλαιστίνης από αρκετά κράτη, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, μιλώντας σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο, η Παλαιστίνια υπουργός Εξωτερικών Βαρσέν Αγαμπεκιάν.

Η Αγαμπεκιάν, αναφερόμενη στην κατοχή της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ, είπε ότι η Γαλλία, η οποία δήλωσε πως θα αναγνωρίσει Παλαιστινιακό Κράτος στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στέλνει σαφές μήνυμα στο Ισραήλ σε σχέση με τις «ψευδαισθήσεις της κατοχής».

«Η αναγνώριση δεν είναι συμβολική. Είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί στέλνει ένα πολύ σαφές μήνυμα στους Ισραηλινούς σχετικά με τις ψευδαισθήσεις τους (να θέλουν) να συνεχίσουν την κατοχή τους για πάντα», δήλωσε η Παλαιστίνια ΥΠΕΞ.

Στέλνει επίσης «ένα σαφές μήνυμα στους Παλαιστίνιους: 'υποστηρίζουμε το δικαίωμά σας στην αυτοδιάθεση' και αυτό μας δίνει ώθηση για το μέλλον, καθώς θα χτίσουμε πάνω σε αυτό», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

