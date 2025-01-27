Μία εβδομάδα Τραμπ, εντός και εκτός ορίων της εξουσίας του

Της Αθηνάς Παπακώστα

Μία εβδομάδα δεύτερης προεδρικής θητείας Ντόναλντ Τραμπ. Μία εβδομάδα, η οποία ξεκίνησε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ άλλων, να τονίζει ότι «θα κάνουμε πράγματα τα οποία θα σοκάρουν». Δεν είπε ψέματα. Το τιμόνι των Ηνωμένων Πολιτειών έχει στρίψει και πολιτικά αλλά και ιδεολογικά.

Σε μόλις επτά ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ δοκίμασε τα όρια της εξουσίας του και την ανθεκτικότητα των δημοκρατικών θεσμών, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι κανόνες με τους οποίους λειτουργούσαν οι προκάτοχοί του έπαψαν πια να… λειτουργούν.

Ακόμη και οι πιο βίαιοι οπαδοί του που συμμετείχαν στα αιματηρά επεισόδια εισβολής στο Καπιτώλιο είναι πλέον ελεύθεροι. Πρώην σύμβουλοί του, αν και είναι αντιμέτωποι με σοβαρές απειλές κατά της ζωής τους, βρέθηκαν μέσα σε μία νύχτα χωρίς ασφάλεια. Η κινεζική εφαρμογή διαμοιρασμού βίντεο TikTok, ενώ για λόγους εθνικής ασφάλειας είχε απαγορευθεί στη χώρα – και μάλιστα με διακομματική υποστήριξη – πλέον λειτουργεί κανονικά.

Η συμπερίληψη πήγε περίπατο και εκτός από το διάταγμα, με το οποίο έστελνε σε άδεια μετ’αποδοχών όλο το προσωπικό της αμερικανικής κυβέρνησης που εργάζεται σε προγράμματα για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη (DEI), ο νέος Αμερικανός πρόεδρος διέταξε τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να καρφώσουν οποιονδήποτε δεν συμμορφώνεται με τον νέο κανόνα - διαφορετικά θα υπάρξουν συνέπειες.

Επιπλέον, τουλάχιστον 17 γενικοί επιθεωρητές κυβερνητικών υπηρεσιών για απάτη και κατάχρηση εξουσίας απολύθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής, ενώ ο νόμος απαιτεί το Κογκρέσο να ενημερώνεται 30 ημέρες πριν.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κινήθηκε και εντός των ορίων της εξουσίας του, παραμένοντας, βέβαια, πιστός στην επιθετική του στάση.

Εξ αρχής διέταξε μαζικές απελάσεις, έβγαλε τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία για το Κλίμα και απομάκρυνε διορισμένους αξιωματούχους από τη διακυβέρνηση Μπάιντεν. Ωστόσο, η απόφασή του για την αυτόματη κατάργηση της υπηκοότητας από όποιον γεννιέται στη χώρα βρήκε γρήγορα τοίχο. Σε μόλις τρεις ημέρες ομοσπονδιακός δικαστής από το Σιάτλ εξέδωσε προσωρινή εντολή που απαγορεύει στην αμερικανική κυβέρνηση να εφαρμόσει το διάταγμα. Κάνει μάλιστα λόγο για μία «κατάφωρα αντισυνταγματική εντολή», ενώ η πλευρά Τραμπ ετοιμάζεται να ασκήσει έφεση.

Και μπορεί η αντιμεταναστευτική του πολιτική να ήταν εντός της προεκλογικής του ατζέντας, οι βλέψεις του όμως για να σχεδιάσει εκ νέου τον παγκόσμιο χάρτη δεν είχαν “επικοινωνηθεί” πριν τις κάλπες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μετονομάσει ήδη τον Κόλπο του Μεξικού… σε Κόλπο της Αμερικής, καλεί τον Καναδά να καταστεί η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, ενώ θέλει να ανακτήσει τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά ακόμη και με στρατιωτικά μέσα.

Σημαντική πηγή της δύναμής του είναι ο απόλυτος έλεγχος εντός του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, καθιστώντας τον πανίσχυρο στο Κογκρέσο. Ενδεικτικό παράδειγμα η υποψηφιότητα του Πιτ Χέγκσεθ για το Πεντάγωνο, η οποία υπό κανονικές συνθήκες θα είχε απορριφθεί έπειτα από τις αποκαλύψεις τόσο για την προσωπική όσο και την επαγγελματική του ζωή.

Και όσο ο Ντόναλντ Τραμπ δεν συναντά αντίσταση από κανέναν, δύναμη του θα συνεχίσει να αποτελεί και ο σταθερά στο πλευρό του, Ίλον Μασκ, ο οποίος έχει λάβει εντολή μεν να εξυγιάνει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αλλά παραμένει ένας επιχειρηματίας που διατηρεί σειρά συμβάσεων μαζί της.

Η εποχή Τραμπ 2.0 έχει ξεκινήσει, αλλά για τους αναλυτές αυτή είναι μόνον η αρχή.

