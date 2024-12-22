Μοζαμβίκη: Τουλάχιστον 94 νεκροί από το πέρασμα του κυκλώνα Σίντο

Τουλάχιστον 94 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το πέρασμα του κυκλώνα Σίντο στη Μοζαμβίκη, σύμφωνα με νεώτερο απολογισμό τον οποίο ανακοίνωσε σήμερα το Ινστιτούτο Διαχείρισης Κινδύνων και Καταστροφών της χώρας.

Ο κατάλογος των ζημιών από τον κυκλώνα, που προκάλεσε επίσης μεγάλες καταστροφές στο μικρό γαλλικό αρχιπέλαγος της Μαγιότ, εκτοξεύθηκε επίσης, με τουλάχιστον 110.000 κατοικίες να έχουν καταστραφεί στη Μοζαμβίκη την οποία έπληξε ο κυκλώνας την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι, με ριπές που έφθαναν "περίπου τα 260 χλμ/ώρα" και βροχές "250 χιλιοστών σε 24 ώρες" έπληξαν την επαρχία Κάμπο Ντελγκάδο (βόρεια) όπου συγκεντρώνονται πάνω από 500.000 από τους 620.000 ανθρώπους που επηρεάστηκαν από την καταιγίδα.

Cyclone Chido : au Mozambique, le bilan s’élève désormais à 94 morts https://t.co/cFWZYaUzhp — Le Monde Afrique (@LeMonde_Afrique) December 22, 2024

Εικόνες της Unicef στην περιοχή Μεκούφι, που έχει επηρεαστεί πιο πολύ από όλες, αποτυπώνουν σκηνικά απόγνωσης με στέγες να έχουν αποκοπεί από κτήρια.

Η καταμέτρηση των σχεδόν 670 τραυματιών δεν έχει συνεχιστεί από χθες στη χώρα αυτή που είναι από τις πιο φτωχές σε όλο τον κόσμο και η οποία είχε πληγεί από τη χειρότερη ξηρασία μέσα σε έναν αιώνα στη νότια Αφρική, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα.

Ο υποψήφιος πρόεδρος του ιστορικού κυβερνώντος κόμματος Ντανιέλ Σάπο, η ανακήρυξη της νίκης του οποίου προκάλεσε άνευ προηγουμένου μετεκλογική κρίση που οδήγησε στον θάνατο 130 ανθρώπων, επισκέπτεται σήμερα τις πληγείσες περιοχές.

Ο Σάπο, που θα ορκιστεί πρόεδρος στις 15 Ιανουαρίου εφόσον το Συνταγματικό Συμβούλιο επικυρώσει τα αποτελέσματα μέχρι και αύριο Δευτέρα κάλεσε από τη δημόσια τηλεόραση όλες τις επαρχίες να δώσουν "τρόφιμα, ρούχα". "Ακόμη κι αν τα χρησιμοποιούμε, οι αδελφοί μας τα έχουν ανάγκη", τόνισε.

Η Μοζαμβίκη παραμένει η χώρα με τον πιο βαρύ απολογισμό από τον κυκλώνα. Στη Μαγιότ, 35 είναι οι νεκροί και περίπου 2.500 οι τραυματίες σύμφωνα με καταμέτρηση του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών. Όμως "είναι πιθανό να υπάρχουν πολύ περισσότερα θύματα", προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά την επίσκεψή του την περασμένη Πέμπτη στο νησί.

Λόγω της παρουσίας υπηκόων των νησιών Κομόρες στη Μαγιότ, οι γειτονικές Κομόρες, που διεκδικούν την κυριαρχία του γαλλικού αρχιπελάγους, κήρυξαν εθνικό πένθος μίας εβδομάδας, αν και κανένας θάνατος δεν έχει σημειωθεί στο έδαφός τους.

Death toll from cyclone Chido rises to 94 in Mozambique – authorities pic.twitter.com/DWp1KwsKET — TRT World Now (@TRTWorldNow) December 22, 2024

Η καταιγίδα, παρότι μειώθηκε σημαντικά σε ένταση κατά την είσοδό της στην αφρικανική ήπειρο, έπληξε επίσης το Μαλάουι όπου ο οριστικός απολογισμός είναι 13 νεκροί και σχεδόν 30 τραυματίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

